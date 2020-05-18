Генсек ООН не видит замены ВОЗ (3 новости) «Внимание к пандемии COVID-19 в развивающихся странах - это не благотворительность, а вопрос всемирной безопасности, считает Гуттериш»

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) является незаменимым инструментом реагирования на кризис. Об этом заявил генсек ООН Антониу Гутерриш в начале видеосаммита Всемирной ассамблеи здравоохранения.

По его словам, внимание к ситуации с коронавирусом в развивающихся странах - это не "благотворительность", а вопрос безопасности всего мира.

"ВОЗ незаменима. Ей нужно больше ресурсов, особенно для того, чтобы оказывать поддержку развивающимся странам, что должно быть главным предметом нашего беспокойства", - заявил он.