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Генсек ООН не видит замены ВОЗ

Генсек ООН не видит замены ВОЗ (3 новости)

«Внимание к пандемии COVID-19 в развивающихся странах - это не благотворительность, а вопрос всемирной безопасности, считает Гуттериш»

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) является незаменимым инструментом реагирования на кризис. Об этом заявил генсек ООН Антониу Гутерриш в начале видеосаммита Всемирной ассамблеи здравоохранения.

По его словам, внимание к ситуации с коронавирусом в развивающихся странах - это не "благотворительность", а вопрос безопасности всего мира.

"ВОЗ незаменима. Ей нужно больше ресурсов, особенно для того, чтобы оказывать поддержку развивающимся странам, что должно быть главным предметом нашего беспокойства", - заявил он.

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Интерфакс-Украина Интерфакс-Украина  ·  18.05.20, 14:31 Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) на фоне ситуации с коронавирусом является незаменимым инструментом реагирования на кризис, заявил в понедельник генсек ООН Антониу Гутерриш.
Зеркало Недели Зеркало Недели  ·  18.05.20, 15:09 Внимание к пандемии COVID-19 в развивающихся странах - это не "благотворительность", а вопрос всемирной безопасности, считает Гуттериш.
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