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Генсек ООН прокомментировал запуск железнодорожного сообщения между анексованим Крымом и РФ

Генсек ООН прокомментировал запуск железнодорожного сообщения между анексованим Крымом и РФ (5 новостей)

«Финляндия осудила запуск движения поездов в оккупированный Россией Крыма»

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш отреагировал на открытие железнодорожного движения через “Крымский мост”, отметив, что необходимо соблюдать резолюции о суверенитете и территориальной целостности Украины. Об этом написал в Facebook представитель Постоянного представительства Украины при ООН Олег Николенко.

“Есть реакция Генерального секретаря ООН на открытие железнодорожного движения через „Крымский мост“: должны соблюдать резолюции о суверенитете и территориальной целостности Украины”, — написал Николенко.

Дипломат напомнил, что “резолюции Генеральной Ассамблеи непосредственно осуждают строительство моста как грубое нарушение Устава ООН, а также предостерегают российских чиновников от несогласованных визитов на Крымский полуостров”.

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“Параллельно совершили демарш перед главами Совбеза и Генассамблеи. Противоправные действия Российской Федерации на временно оккупированной территории Украины не должны оставаться без ответа международного сообщества”, — подчеркнул Николенко.

В представительстве Президента Украины в Автономной Республике Крым в ответ отметили противоправность запуска железнодорожного сообщения между Россией и временно оккупированным Крымом и осудили очередной несогласованный с Украиной визит Президента Российской Федерации Владимира Путина на временно оккупированный полуостров.

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