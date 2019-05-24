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Комментарии Комментарии · · Обновлено в 14:14
Генштаб пояснил, почему генерал не отдал честь Зеленскому: видео

Генштаб пояснил, почему генерал не отдал честь Зеленскому: видео (5 новостей и 1 видео)

«Глава Генерального штаба ВСУ Руслан Хомчак считает, что командующий силами специальных операций Игорь Лунев не совершал демарша, когда не отдал…»

Оказалось, что все было очень просто Командующего силами специальных операций Игоря Лунева не станут наказывать за то, что он не отдал честь во время представления новоизбранному президенту Владимиру Зеленскому. Об этом сказал новый глава Генштаба Украины Руслан Хомчак. По словам Хомчака, генерал Лунев просто переволновался, и злого умысла в его действиях не было.  "Я в этом не вижу никакого двойного дна. Я хорошо знаю этого генерала. Никаких вызовов он не бросает. Он добросовестный, порядочный генерал, который исполняет обязанности. Возможно, переволновался", - отметил Хомчак.

Обновлено в 13:46 Глава Генерального штаба ВСУ Руслан Хомчак считает, что командующий силами специальных операций Игорь Лунев не совершал демарша, когда не отдал честь президенту Владимиру Зеленскому после инаугурации.

Обновлено в 14:14 Глава Генерального штабу ЗСУ Руслан Хомчак заявив, що командувач Силами спеціальних операцій Ігор Луньов не здійснював демаршу, коли не віддав честь президенту Володимиру Зеленському після інавгурації

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Корреспондент.net Корреспондент.net  ·  24.05.19, 10:01 Командующего силами специальных операций Игоря Лунева не станут наказывать за то, что он не отдал честь во время представления новоизбранному президенту Владимиру Зеленскому. Об этом 23 мая рассказал…
ЛIГАБiзнесIнформ ЛIГАБiзнесIнформ  ·  24.05.19, 11:30 Командующий Силами специальных операций Игорь Лунев не совершал демарш против президента Владимира Зеленского, когда не отдал ему честь во время представления командующих видами ВСУ после инаугурации.…
Украинская правда Украинская правда  ·  24.05.19, 13:46 Глава Генерального штаба ВСУ Руслан Хомчак считает, что командующий силами специальных операций Игорь Лунев не совершал демарша, когда не отдал честь президенту Владимиру Зеленскому после инаугурации.
Эспресо.TV Эспресо.TV  ·  24.05.19, 14:14 Глава Генерального штабу ЗСУ Руслан Хомчак заявив, що командувач Силами спеціальних операцій Ігор Луньов не здійснював демаршу, коли не віддав честь президенту Володимиру Зеленському після інавгурації
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Генштаб пояснил, почему генерал не отдал честь Зеленскому: видео

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