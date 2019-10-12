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Телеканал 24 Телеканал 24 · · Обновлено в 19:55
· Вооружённые силы Украины · Воинская часть
Генштаб усилил боеготовность воинских частей к праздникам

Генштаб усилил боеготовность воинских частей к праздникам (12 новостей)

«Охрана военных объектов будет усилена»

Боеготовность военных частей Вооруженных сил Украины усилят в течение выходных и праздничных дней – до 14 октября. В частности, повысили охрану военных объектов.

Очередные изменения также и резервные подразделения будут нести службу в усиленном режиме, об этом сообщают в Генштабе ВСУ.

Кроме того, в Генштабе призвали граждан воздержаться от провокаций рядом с военными объектами.

В течение выходных и праздничных дней, по приказу начальника Генерального штаба – Главнокомандующего Вооруженных Сил Украины, усилена боеготовность военных частей ВС Украины в пунктах постоянной дислокации и в районах выполнения боевых задач, – говорится в сообщении.

Отметим, день защитника Украины в 2019 году выпадает на понедельник – это официальный выходной. Так, 14 октября в Киеве, в заповеднике Хортица и в Запорожье проведут ряд мероприятий.

Всего запланировали около 300 мероприятий. К обеспечению порядка задействуют подразделения Нацполиции, Нацгвардии и спасатели. Программа в городах – здесь.

Пятый президент Петр Порошенко установил 14 октября государственным праздником своим Указом от 14 октября 2014 года. Одновременно он отменил празднование Дня защитника Отечества 23 февраля, который в СССР был Днем Советской армии и военно-морского флота.

Обновлено в 17:19 Повышена охрана военных объектов, очередные изменения и резервные подразделения будут нести службу в усиленном режиме.

Обновлено в 19:55 Также Генеральный штаб ВСУ предостерег граждан от незаконного проникновения на охраняемые территории, а также от провокационных действий рядом с военными объектами.

ФОТО К НОВОСТИ: «Генштаб усилил боеготовность воинских частей к праздникам»
Фото Генштаб усилил боеготовность военных частей ВСУ
Фото Генштаб усилил боеготовность воинских частей к праздникам
Фото Генштаб экстренно переводит на усиленную боеготовность все военные части: что случилось
Фото Генштаб усилил боеготовность военных частей ВСУ
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