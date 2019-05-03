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Политика
Гордон Гордон · · Обновлено в 17:08
· Верховная Рада · Май
Геращенко рассказала, когда Рада назначит дату инаугурации Зеленского

Геращенко рассказала, когда Рада назначит дату инаугурации Зеленского (8 новостей)

«В парламенте зарегистрировано соответствующее постановление»

Первый вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко заверила, что парламент не будет нарушать закон в таком важном вопросе, как инаугурация новоизбранного президента Украины Владимира Зеленского.Верховная Рада Украины примет постановление о назначении даты инаугурации новоизбранного президента Украины Владимира Зеленского на первой пленарной неделе, которая начнется 14 мая. Об этом 3 мая "Прямому" рассказала первый вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко.

"Верховная Рада не будет нарушать закон в таком важнейшем вопросе, как инаугурация президента. Я убеждена, что Верховная Рада оперативно примет постановление о назначении даты инаугурации. Я убеждена, что на первой пленарной неделе, которая начнется 14 мая, будет принято постановление о дате инаугурации", - сказала Геращенко.

21 апреля в Украине прошел второй тур выборов президента. Явка избирателей составила 61,37%. Согласно окончательным итогам Центральной избирательной комиссии, которые были опубликованы в правительственной газете "Голос Украины", новым президентом Украины стал шоумен Владимир Зеленский, который набрал 73,22% голосов за него проголосовали 13,5 млн человек. Действующий президент Украины Петр Порошенко получил 24,45% голосов избирателей за него проголосовали 4,5 млн человек.

Инаугурация нового президента должна состояться в течение 30 дней после официального обнародования результатов выборов не позднее 3 июня. Дату должна определить Верховная Рада.

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Обновлено в 16:26 В парламенте зарегистрировано соответствующее постановление

Обновлено в 17:08 «Верховная Рада точно не будет нарушать закон в части чрезвычайно важного вопроса как инаугурация новоизбранного президента. Я убеждена что Верховая Рада оперативно примет постановление при назначении даты инаугурации», - сказала она.

ФОТО К НОВОСТИ: «Геращенко рассказала, когда Рада назначит дату инаугурации Зеленского»
Фото Стало известно, когда Рада утвердит дату инаугурации Зеленского
Фото Геращенко рассказала, когда Рада назначит дату инаугурации Зеленского
Фото Ирина Геращенко: Верховная Рада назначит дату инаугурации Зеленского на первой пленарной неделе, которая начнется 14 мая
Фото Ирина Геращенко заявила, что Рада назначит дату инаугурации Зеленского 14–17 мая
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Комментарии Комментарии  ·  03.05.19, 14:03 Если Рада не утвердит дату, решение будет принимать Парубий Рада определит дату инаугурации новоизбранного президента Владимира Зеленского на следующей пленарной неделе, которая начнется 14 мая. Об этом…
Цензор.НЕТ Цензор.НЕТ  ·  03.05.19, 14:08 Верховная Рада определит дату инаугурации новоизбранного президента Владимира Зеленского на следующей пленарной неделе, которая начнется 14 мая.
УНН УНН  ·  03.05.19, 15:05 Верховная Рада Украины примет постановление о назначении даты инаугурации новоизбранного президента Украины Владимира Зеленского на пленарной неделе, которая начнется 14 мая. Об этом сообщила первый заместитель…
РБК Украина РБК Украина  ·  03.05.19, 15:10 Первый заместитель спикера Верховной рады Ирина Геращенко рассказала, когда парламент назначит дату инаугурации новоизбранного президента Владимира Зеленского. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой…
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Обозреватель Обозреватель  ·  03.05.19, 16:26 В парламенте зарегистрировано соответствующее постановление
ForUm ForUm  ·  03.05.19, 17:08 Первый заместитель председателя Верховной Рады Ирина Геращенко считает, что парламент не будет нарушать закон, и примет на первой пленарной неделе постановление о дате инаугурации новоизбранного президента.Об…
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