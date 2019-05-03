Геращенко рассказала, когда Рада назначит дату инаугурации Зеленского

Первый вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко заверила, что парламент не будет нарушать закон в таком важном вопросе, как инаугурация новоизбранного президента Украины Владимира Зеленского.Верховная Рада Украины примет постановление о назначении даты инаугурации новоизбранного президента Украины Владимира Зеленского на первой пленарной неделе, которая начнется 14 мая. Об этом 3 мая "Прямому" рассказала первый вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко.

"Верховная Рада не будет нарушать закон в таком важнейшем вопросе, как инаугурация президента. Я убеждена, что Верховная Рада оперативно примет постановление о назначении даты инаугурации. Я убеждена, что на первой пленарной неделе, которая начнется 14 мая, будет принято постановление о дате инаугурации", - сказала Геращенко.

21 апреля в Украине прошел второй тур выборов президента. Явка избирателей составила 61,37%. Согласно окончательным итогам Центральной избирательной комиссии, которые были опубликованы в правительственной газете "Голос Украины", новым президентом Украины стал шоумен Владимир Зеленский, который набрал 73,22% голосов за него проголосовали 13,5 млн человек. Действующий президент Украины Петр Порошенко получил 24,45% голосов избирателей за него проголосовали 4,5 млн человек.

Инаугурация нового президента должна состояться в течение 30 дней после официального обнародования результатов выборов не позднее 3 июня. Дату должна определить Верховная Рада.

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Обновлено в 16:26 В парламенте зарегистрировано соответствующее постановление

Обновлено в 17:08 «Верховная Рада точно не будет нарушать закон в части чрезвычайно важного вопроса как инаугурация новоизбранного президента. Я убеждена что Верховая Рада оперативно примет постановление при назначении даты инаугурации», - сказала она.