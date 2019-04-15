Геращенко угрожают: "Куда бежать будешь после победы Зеленского?" (4 новости) «Первый вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко показала сообщение с угрозой в ее адрес, которое она получила на телефон»

Первый вице-спикер Верховной Рады Украины Ирина Геращенко сообщила, что на ее телефон и почту регулярно приходят провокационные сообщения, но они ее не пугают. Первый вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко заявила, что регулярно получает на телефон и электронную почту сообщения с провокационным содержанием. 15 апреля она опубликовала в Facebook фото одного из таких СМС.

"Ира, куда (в какую страну) бежать будешь после победы [кандидата в президенты, шоумена Владимира] Зеленского? Осталось семь дней", говорится в сообщении.

Геращенко отметила, что не обращалась по этому поводу в Министерство внутренних дел.

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"Вот такие и еще хуже угрозы регулярно получаю на телефон и на почту. Отношусь творчески, в МВД не жалуюсь. И не такие и не так пугали, еще при Януковичах, и боевики. За охраной не прячусь, на стадион ходить не боюсь. Никому не позволю шантажировать себя за мои политические взгляды и позицию", написала вице-спикер.

31 марта состоялся первый тур выборов президента Украины. Согласно официальным данным ЦИК, за Зеленского проголосовали 30,24%, за баллотирующегося на второй срок Петра Порошенко 15,95% избирателей. Второй тур выборов пройдет 21 апреля.