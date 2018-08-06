Геращенко заявила, что хочет лишиться неприкосновенности (6 новостей) «Заместитель Парубия заверила, что уже направила спикеру Рады соответствующее заявление»

Представитель Украины в гуманитарной подгруппе ТКГ, первый вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко заявляет, что подготовила на имя спикера парламента Андрея Парубия требование поставить на ближайшем пленарном заседании Рады вопрос о снятии с нее депутатской неприкосновенности.

Обновлено в 19:38 Так она отреагировала на соответствующее заявление бывшего заместителя главы Администрации Президента Андрея Сенченко отправить ее на скамью подсудимых за призывы продлить действие закона об особом статусе Донбасса.

Обновлено в 21:38