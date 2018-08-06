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Интерфакс-Украина Интерфакс-Украина · · Обновлено в 21:38
· Заседание
Геращенко заявила, что хочет лишиться неприкосновенности

Геращенко заявила, что хочет лишиться неприкосновенности (6 новостей)

«Заместитель Парубия заверила, что уже направила спикеру Рады соответствующее заявление»

Представитель Украины в гуманитарной подгруппе ТКГ, первый вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко заявляет, что подготовила на имя спикера парламента Андрея Парубия требование поставить на ближайшем пленарном заседании Рады вопрос о снятии с нее депутатской неприкосновенности.

Обновлено в 19:38 Так она отреагировала на соответствующее заявление бывшего заместителя главы Администрации Президента Андрея Сенченко отправить ее на скамью подсудимых за призывы продлить действие закона об особом статусе Донбасса.

Обновлено в 21:38

ФОТО К НОВОСТИ: «Геращенко заявила, что хочет лишиться неприкосновенности»
Фото Геращенко будет требовать от Парубия снять с нее депутатскую неприкосновенность на первом же заседании Рады
Фото Геращенко хочет снять с себя депутатскую неприкосновенность из-за нардепа от "Батькивщины"
Фото Геращенко будет требовать от Парубия снять с нее депутатскую неприкосновенность
Фото Ирина Геращенко заявила, что на первом же заседании Верховной Рады потребует снять с нее депутатскую неприкосновенность
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ТСН ТСН  ·  06.08.18, 18:19 Заместитель Парубия заверила, что уже направила спикеру Рады соответствующее заявление.
ЛIГАБiзнесIнформ ЛIГАБiзнесIнформ  ·  06.08.18, 18:34 Первый вице-спикер Рады Ирина Геращенко заявила, что в первый день сентябрьской сессии парламента будет требовать поставить вопрос о снятии с нее депутатской неприкосновенности. Об этом заявила сама Геращенко…
Телеграф Телеграф  ·  06.08.18, 19:05 Ирина Геращенко будет требовать от Парубия снять с нее депутатскую неприкосновенность на первом же заседании Верховной Рады.
Гордон Гордон  ·  06.08.18, 19:38 Первый вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко назвала "прекрасной" ситуацию, когда снять с нее депутатскую неприкосновенность за позицию по Донбассу требует экс-замглавы Администрации Президента…
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