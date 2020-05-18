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Фокус Фокус · · Обновлено в 21:24
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Германия и Франция предлагают создать фонд восстановления экономики ЕС

Германия и Франция предлагают создать фонд восстановления экономики ЕС (6 новостей)

«Франция и Германия предложили создать фонд восстановления в размере 500 миллиардов евро, который сможет предложить помощь странам и регионам ЕС,…»

Франция и Германия договорились о создании Фонда восстановления Европйского Союза на сумму 500 млрд евро, который предоставит гранты европейским государствам-членам и регионам, наиболее пострадавшим от коронавирусного кризиса. Об этом сообщает Reuters. Страны заявили, что они также предлагают Европейской комиссии заимствовать деньги на финансовых рынках от имени Европейского союза, в то же время соблюдая договоры ЕС. Меркель говорила о "самой сложной проблеме, с которой пришлось столкнуться ЕС в своей истории", передает Bild. По ее словам, ситуация "требует чрезвычайных усилий, к которым Германия и Франция готовы" "Цель состоит в том, чтобы Европа вышла из этого кризиса сильнее, сплоченнее и солидарнее", – говорит она. По словам Елисейского дворца, новая немецко-французская инициатива охватывает сферы здравоохранения, экономики, защиты окружающей среды, интернета и промышленной политики. Президент Комиссии Урсула фон дер Лейен получила распоряжение стран-членов ЕС ...

Обновлено в 21:15 Брюссель раздаст эти средства пострадавшим от пандемии странам. Возмещать траты планируется из бюджета Евросоюза.Канцлер Германии Ангела Меркель (Angela Merkel) и президент Франции Эмманюэль Макрон представили в понедельник, 18 мая, европейскую программу экономического восстановления стран Евросоюза после пандемии коронавируса. Ее объем…

Обновлено в 21:24 Меркель сказала, что €500 млрд должны быть возвращены в течение длительного периода времени, при этом Берлин возьмет на себя 27% средств.

ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
РБК Украина РБК Украина  ·  18.05.20, 18:42 Германия и Франция предлагают создать фонд восстановления экономики Европейского Союза. Фонд восстановления европейской экономики общим объемом должен составлять 500 млрд евро.Об этом сообщает РБК-Украина…
Украинская правда Украинская правда  ·  18.05.20, 18:59 Франция и Германия предложили создать фонд восстановления в размере 500 миллиардов евро, который сможет предложить помощь странам и регионам ЕС, наиболее пострадавшим от коронавирусного кризиса.
Прямий Прямий  ·  18.05.20, 19:35 Франция и Германия предлагают создать фонд восстановления экономики Европейского Союза общим объемом 500 млрд евро. Об этом сообщает прес-служба канцлера Германии Ангелы Меркель. Соответствующие переговоры…
Facenews Facenews  ·  18.05.20, 21:15 Еврокомиссии предлагается занять на финансовых рынках 500 миллиардов евро под гарантии ЕС. Брюссель раздаст эти средства пострадавшим от пандемии странам. Возмещать траты планируется из бюджета Евросоюза.Канцлер…
ВСЕ ИСТОЧНИКИ
ЛIГАБiзнесIнформ ЛIГАБiзнесIнформ  ·  18.05.20, 21:24 Франция и Германия выступили с совместной инициативой создания фонда восстановления на €500 миллиардов, который будет предоставлять гранты государствам-членам ЕС и регионам, наиболее пострадавшим от коронавирусного…
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