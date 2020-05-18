Германия и Франция предлагают создать фонд восстановления экономики ЕС

Франция и Германия договорились о создании Фонда восстановления Европйского Союза на сумму 500 млрд евро, который предоставит гранты европейским государствам-членам и регионам, наиболее пострадавшим от коронавирусного кризиса. Об этом сообщает Reuters. Страны заявили, что они также предлагают Европейской комиссии заимствовать деньги на финансовых рынках от имени Европейского союза, в то же время соблюдая договоры ЕС. Меркель говорила о "самой сложной проблеме, с которой пришлось столкнуться ЕС в своей истории", передает Bild. По ее словам, ситуация "требует чрезвычайных усилий, к которым Германия и Франция готовы" "Цель состоит в том, чтобы Европа вышла из этого кризиса сильнее, сплоченнее и солидарнее", – говорит она. По словам Елисейского дворца, новая немецко-французская инициатива охватывает сферы здравоохранения, экономики, защиты окружающей среды, интернета и промышленной политики. Президент Комиссии Урсула фон дер Лейен получила распоряжение стран-членов ЕС ...

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