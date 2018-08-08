Германия и Испания договорились о возвращении мигрантов (6 новостей) «Правительства ФРГ и Испании подписали соглашение о возвращении некоторых мигрантов, которые прибывают в Германию»

Пресс-секретарь Министерства внутренних дел Германии сообщила в среду о достижении соглашения с Испанией о возвращении некоторых мигрантов, прибывающих в ФРГ. Об этом сообщает ЕП со ссылкой на Deutsche Welle.

Элеонора Петерманн заявила, что соглашение было подписано министерствами иностранных дел Германии и Испании в понедельник.

Соглашение распространяется на мигрантов, которые зарегистрировались как беженцы в Испании. Их следует вернуть туда в течение 48 часов после прибытия в Германию. Соглашение должно вступить в силу 11 августа.

Это первое подписанное соглашение такого рода, хотя министр внутренних дел Хорст Зеехофер заявил, что хочет подписать аналогичные соглашения с другими европейскими странами.

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Согласно правилам Европейского Союза мигранты, прибывающие в Европу из-за пределов ЕС, должны зарегистрироваться в стране, которая является первой страной въезда. Там же должны обработать их заявление на получение убежища.

В этом году все больше мигрантов отправляются из Северной Африки в Европу через Испанию.