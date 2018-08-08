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Германия и Испания договорились о возвращении мигрантов

Германия и Испания договорились о возвращении мигрантов (6 новостей)

«Правительства ФРГ и Испании подписали соглашение о возвращении некоторых мигрантов, которые прибывают в Германию»

Пресс-секретарь Министерства внутренних дел Германии сообщила в среду о достижении соглашения с Испанией о возвращении некоторых мигрантов, прибывающих в ФРГ. Об этом сообщает ЕП со ссылкой на Deutsche Welle.

Элеонора Петерманн заявила, что соглашение было подписано министерствами иностранных дел Германии и Испании в понедельник.

Соглашение распространяется на мигрантов, которые зарегистрировались как беженцы в Испании. Их следует вернуть туда в течение 48 часов после прибытия в Германию. Соглашение должно вступить в силу 11 августа.

Это первое подписанное соглашение такого рода, хотя министр внутренних дел Хорст Зеехофер заявил, что хочет подписать аналогичные соглашения с другими европейскими странами.

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Согласно правилам Европейского Союза мигранты, прибывающие в Европу из-за пределов ЕС, должны зарегистрироваться в стране, которая является первой страной въезда. Там же должны обработать их заявление на получение убежища.

В этом году все больше мигрантов отправляются из Северной Африки в Европу через Испанию.

ФОТО К НОВОСТИ: «Германия и Испания договорились о возвращении мигрантов»
Фото Германия и Испания подписали соглашение о возвращении мигрантов
Фото Германия и Испания договорились о возвращении мигрантов
Фото Германия и Испания заключили сделку по возвращению мигрантов
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Depo.ua Depo.ua  ·  08.08.18, 14:15 Об этом сообщила пресс-секретарь Министерства внутренних дел Германии Элеонора Петерманн, передает Depo . ua со ссылкой на Deutsche Welle . Она заявила, что соглашение было подписано министерствами иностранных…
РБК Украина РБК Украина  ·  08.08.18, 14:45 Германия и Испания подписаали соглашение о возвращении некоторых мигрантов, прибывающих в ФРГ. Об этом сообщила пресс-секретарь Министерства внутренних дел Германии Элеонора Петерманн, пишет DW.По ее…
Новое Время Новое Время  ·  08.08.18, 16:47 Германия и Испания заключили соглашение, по которому некоторых мигрантов, прибывающих в ФРГ, будут возвращать в Испанию.
Телеканал 24 Телеканал 24  ·  08.08.18, 17:22 Германия и Испания заключили соглашение, по которому некоторых мигрантов, которые прибывают в ФРГ, будут возвращать в Испанию. Об этом сообщает DW со ссылкой на слова пресс-секретаря Министерства внутренних…
ВСЕ ИСТОЧНИКИ
ИА "ZIK" ИА "ZIK"  ·  08.08.18, 18:10 Правительства ФРГ и Испании подписали соглашение о возвращении некоторых мигрантов, которые прибывают в Германию.
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