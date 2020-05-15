  1. Главная
  2. Новости
  3. Германия отказала РФ в главном требовании по "Северному потоку-2"
Корреспондент.net Корреспондент.net ·
· Регулятор
Германия отказала РФ в главном требовании по "Северному потоку-2"

Германия отказала РФ в главном требовании по "Северному потоку-2" (3 новости)

«У Кремля отобрали возможность использовать трубу для газового шантажа»

Федеральное сетевое агентство Германии оказало оператору газопровода Северный поток-2 компании Nord Stream 2 AG в выведении проекта из-под правил обновленной Газовой директивы ЕС. Об этом сообщается в решении регулятора в пятницу, 15 мая.

"Коллегия номер семь 15 мая отклонила ходатайство компании Nord Stream 2 AG на освобождение части Северного потока-2, пролегающей в территориальных водах Германии, от регулирования", - говорится в сообщении.

Отмечается, что условием для выведения газопровода из-под правил Газовой директивы была его реализация до 23 мая 2019 года. "В случае с Северным потоком-2 это не так", - отметили в агентстве.

"Для всех стран-членов [ЕС] существовала возможность изучить заявку Nord Stream 2 AG с приложениями и сделать заявление. Ею воспользовались 10 стран", - говорится в решении, полный текст которого опубликуют позже.

Ранее СМИ писали, что если Германия не освободит Северный поток-2 от газовой директивы ЕС, то оно поставит п...

ФОТО К НОВОСТИ: «Германия отказала РФ в главном требовании по "Северному потоку-2"»
Фото Германия отказала РФ в главном требовании по "Северному потоку-2"
Фото Регулятор ФРГ принял решение по Северному потоку-2
Фото Удар в спину России: Германия приняла официальное решение по "Северному потоку-2"
ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
Обозреватель Обозреватель  ·  15.05.20, 10:53 У Кремля отобрали возможность использовать трубу для "газового шантажа"
Апостроф Апостроф  ·  15.05.20, 14:43 Германия приняла жесткое решение по вопросу "Северного потока-2" и все-таки отклонила заявку компании-оператора газопровода Nord Stream 2 AG, тем самым обязав его все же придерживаться правил газовой…
ВАМ ЭТО БУДЕТ ИНТЕРЕСНО
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
В январе-марте ВВП Украины снизился на 1,5%

В январе-марте ВВП Украины снизился на 1,5%
ВВП Украины в I кв.-2020 упал на 1,5% - Госстат

ВВП Украины в I кв.-2020 упал на 1,5% - Госстат
Роскомнадзор пожаловался в Google на New York Times из-за новости об искажении статистики о COVID-19

Роскомнадзор пожаловался в Google на New York Times из-за новости…
Новеллу Стивена Кинга и его сына Джо Хилла &quot;Полный газ&quot; экранизируют

Новеллу Стивена Кинга и его сына Джо Хилла "Полный газ"…
В Киеве обнаружили новую вспышку COVID-19 – Кличко проведет срочный брифинг

В Киеве обнаружили новую вспышку COVID-19 – Кличко проведет срочный…
Дан Балан презентовал клип на украинскую песню с победительницей шоу &quot;Голос страны-9&quot; Оксаной Мухой

Дан Балан презентовал клип на украинскую песню с победительницей шоу…
В Киеве мужчина угрожал взорвать супермаркет гранатой после просьбы надеть маску

В Киеве мужчина угрожал взорвать супермаркет гранатой после просьбы надеть…
Как кризис на рынке электроэнергии повысит цены товаров и услуг

Как кризис на рынке электроэнергии повысит цены товаров и услуг
Обработано новостей за сегодня: 2017
Сайт работает в тестовом режиме. Свои предложения и замечания присылайте на gottstat@gmail.com
Разделы сайта
Главные новости дня | Рейтинг депутатов Верховной рады | Рейтинг мэров | Рейтинг губернаторов | Обещания Президента Порошенко | Электронные петиции в Украине | Теги
© 2017 «Gottstat.com». Все права защищены.
Использование любых материалов, размещённых на сайте, разрешается при условии ссылки на Gottstat.com.