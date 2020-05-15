Германия отказала РФ в главном требовании по "Северному потоку-2" (3 новости) «У Кремля отобрали возможность использовать трубу для газового шантажа»

Федеральное сетевое агентство Германии оказало оператору газопровода Северный поток-2 компании Nord Stream 2 AG в выведении проекта из-под правил обновленной Газовой директивы ЕС. Об этом сообщается в решении регулятора в пятницу, 15 мая.

"Коллегия номер семь 15 мая отклонила ходатайство компании Nord Stream 2 AG на освобождение части Северного потока-2, пролегающей в территориальных водах Германии, от регулирования", - говорится в сообщении.

Отмечается, что условием для выведения газопровода из-под правил Газовой директивы была его реализация до 23 мая 2019 года. "В случае с Северным потоком-2 это не так", - отметили в агентстве.

"Для всех стран-членов [ЕС] существовала возможность изучить заявку Nord Stream 2 AG с приложениями и сделать заявление. Ею воспользовались 10 стран", - говорится в решении, полный текст которого опубликуют позже.

Ранее СМИ писали, что если Германия не освободит Северный поток-2 от газовой директивы ЕС, то оно поставит п...