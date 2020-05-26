Германия планирует отменить предупреждения о путешествиях в 31 страну Европы

"Документ относительно европейского туризма, который может быть согласован кабинетом министров в среду, показывает, что правительство планирует разрешить поездки в 26 стран Европейского союза и Великобританию, а также в четыре страны, не входящих в ЕС - Исландию, Лихтенштейн, Норвегию и Швейцарию", - пишут в издании.Добавим, что 18 мая министр иностранных дел Германии Хайко Маас заявил, что Германия надеется ослабить ограничения на все туристические поездки за границу, которые будут действовать до 15 июня.