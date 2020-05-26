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Германия планирует отменить предупреждения о путешествиях в 31 страну Европы

Германия планирует отменить предупреждения о путешествиях в 31 страну Европы (4 новости)

«Правительство ФРГ планирует отменить ограничения на поездки в 31 европейскую страну после 15 июня в случае, если это позволит сделать…»

"Документ относительно европейского туризма, который может быть согласован кабинетом министров в среду, показывает, что правительство планирует разрешить поездки в 26 стран Европейского союза и Великобританию, а также в четыре страны, не входящих в ЕС - Исландию, Лихтенштейн, Норвегию и Швейцарию", - пишут в издании.

Добавим, что 18 мая министр иностранных дел Германии Хайко Маас заявил, что Германия надеется ослабить ограничения на все туристические поездки за границу, которые будут действовать до 15 июня.

ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
Украинская правда Украинская правда  ·  26.05.20, 09:22 Правительство Германии собирается отменить предупреждение о туристических путешествиях для своих граждан в 31 европейскую страну с 15 июня, если позволит ситуация с коронавирусом.
Интерфакс-Украина Интерфакс-Украина  ·  26.05.20, 11:30 Правительство ФРГ планирует отменить ограничения на поездки в 31 европейскую страну после 15 июня в случае, если это позволит сделать ситуация с пандемией коронавируса, сообщает во вторник агентство Dpa…
Телеграф Телеграф  ·  26.05.20, 11:33 Правительство ФРГ планирует отменить ограничения на поездки в 31 европейскую страну после 15 июня в случае, если это позволит сделать ситуация с пандемией коронавируса.
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