Германия планирует отменить предупреждения о путешествиях в 31 страну Европы (4 новости) «Правительство ФРГ планирует отменить ограничения на поездки в 31 европейскую страну после 15 июня в случае, если это позволит сделать…»

"Документ относительно европейского туризма, который может быть согласован кабинетом министров в среду, показывает, что правительство планирует разрешить поездки в 26 стран Европейского союза и Великобританию, а также в четыре страны, не входящих в ЕС - Исландию, Лихтенштейн, Норвегию и Швейцарию", - пишут в издании.