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Герус назначен представителем Зеленского в Кабмине

Герус назначен представителем Зеленского в Кабмине (4 новости)

«Президент Владимир Зеленский назначил своим представителем в Кабинете Министров Андрея Геруса. Об этом говорится в указе №314 от 22 мая,…»

Президент Владимир Зеленский назначил своим представителем в Кабинете министров Андрея Геруса. Об этом говорится в указе №314 от 22 мая, опубликованном на сайте главы государства.

Ранее Зеленский представил Геруса как своего советника в вопросе энергетики.

Андрей Герус - бывший член Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг. Также работал руководителем ООО Конкорд Капитал.

 

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ФОТО К НОВОСТИ: «Герус назначен представителем Зеленского в Кабмине»
Фото Зеленский назначил Геруса своим представителем в Кабмине
Фото Зеленский назначил своего представителя в Кабмине
Фото Герус назначен представителем Зеленского в Кабмине
Фото Зеленский назначил бывшего члена НКРЕКП Геруса своим представителем в Кабмине
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ИА Українські Новини ИА Українські Новини  ·  22.05.19, 10:27 Президент Владимир Зеленский назначил своим представителем в Кабинете Министров Андрея Геруса. Об этом говорится в указе №314 от 22 мая, передают Українськi Новини. Герус - бывший член Национальной комиссии,…
Комментарии Комментарии  ·  22.05.19, 10:50 Ранее Зеленский представил Геруса как своего советника в вопросе энергетики Президент Владимир Зеленский назначил своим представителем в Кабинете министров Андрея Геруса. Об этом говорится в указе №314…
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