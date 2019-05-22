Герус назначен представителем Зеленского в Кабмине

Президент Владимир Зеленский назначил своим представителем в Кабинете министров Андрея Геруса. Об этом говорится в указе №314 от 22 мая, опубликованном на сайте главы государства.
Ранее Зеленский представил Геруса как своего советника в вопросе энергетики.
Андрей Герус - бывший член Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг. Также работал руководителем ООО Конкорд Капитал.
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