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Герус назначен представителем Зеленского в Кабмине (4 новости) «Президент Владимир Зеленский назначил своим представителем в Кабинете Министров Андрея Геруса. Об этом говорится в указе №314 от 22 мая,…»

Президент Владимир Зеленский назначил своим представителем в Кабинете министров Андрея Геруса. Об этом говорится в указе №314 от 22 мая, опубликованном на сайте главы государства.

Ранее Зеленский представил Геруса как своего советника в вопросе энергетики.

Андрей Герус - бывший член Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг. Также работал руководителем ООО Конкорд Капитал.

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