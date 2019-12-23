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Герус рассказал, куда пойдут 3 млрд долларов российского "Газпрома"

Герус рассказал, куда пойдут 3 млрд долларов российского "Газпрома" (6 новостей)

«Герус рассказал, куда пойдут $3 миллиарда, которые Газпром должен выплатить Нафтогазу 23»

Три миллиарда долларов, которые "Газпром" выплатит "Нафтогазу" по решению Стокгольмского арбитража, используют на несколько целей.

"Во-первых, у Нафтогаза есть определенные кредиты, то есть это может быть погашения кредитов. Второе, это могут быть средства, которые могут инвестироваться в увеличение добычи газа, это также важно. И третье - Нафтогаз это государственной компания, соответственно это дивиденды для государства - это пополнение государственного бюджета", - в студии Общественного рассказал председатель энергетического комитета Рады, народный депутат Андрей Герус.

Документ предусматривает выплату "Газпромом" до 29 декабря 2,9 миллиарда долларов США пени, присужденной Стокгольмским арбитражем, отзыв сторонами всех исков, поданных друг против друга, в отношении которых по состоянию на сейчас нет решения, снятие арестов с имущества "Газпрома", а также отказ от претензий в будущем по контракту на поставку и транзит газа от 19 января 2009 года. После этого "Газпром" и "Оператор газотранспортной системы Украины" должны заключить договор о транзите газа через Украину.

ФОТО К НОВОСТИ: «Герус рассказал, куда пойдут 3 млрд долларов российского "Газпрома"»
Фото Герус рассказал, куда пойдут 3 млрд долларов российского "Газпрома"
Фото Герус рассказал, куда Украина вложит 3 млрд долл, возвращенных "Газпромом"
Фото Герус рассказал, куда пойдут $3 миллиарда, которые Газпром должен выплатить Нафтогазу
Фото 3 миллиарда долларов от «Газпрома» пойдут на погашение кредитов «Нафтогаза» и развитие газодобычи
Фото Герус рассказал, куда Украина вложит три миллиарда, которые получит от России
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РБК Украина РБК Украина  ·  23.12.19, 22:46 Глава энергетического комитета ВР Андрей Герус заявил, что три миллиарда долларов, которые "Газпром" должен выплатить "Нафтогазу" по решению Стокгольмского арбитража, используют на несколько целей. Об…
Канал 112 Канал 112  ·  23.12.19, 23:38 Председатель энергетического комитета Верховной Рады Андрей Герус рассказал, куда потратят 3 млрд долл, которые "Газпром" вернет "Нафтогазу" по решению Стокгольмского арбитража. Об этом он заявил в комментарии…
Новый Регион Новый Регион  ·  23.12.19, 23:52 Герус рассказал, куда пойдут $3 миллиарда, которые Газпром должен выплатить Нафтогазу 23.
Голос.UA Голос.UA  ·  24.12.19, 00:01 Глава энергетического комитета ВР Андрей Герус заявил, что три миллиарда долларов, которые "Газпром" должен выплатить "Нафтогазу"  по решению Стокгольмского арбитража, используют на несколько целей. Об…
ВСЕ ИСТОЧНИКИ
УНН УНН  ·  24.12.19, 02:54 Три миллиарда долларов, которые Газпром выплатит НАК "Нафтогаз Украины" по решению Стокгольмского арбитража, используют на несколько целей, заявил в эфире "Общественного" народный депутат, председатель…
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