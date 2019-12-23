Герус рассказал, куда пойдут 3 млрд долларов российского "Газпрома"

Три миллиарда долларов, которые "Газпром" выплатит "Нафтогазу" по решению Стокгольмского арбитража, используют на несколько целей.

"Во-первых, у Нафтогаза есть определенные кредиты, то есть это может быть погашения кредитов. Второе, это могут быть средства, которые могут инвестироваться в увеличение добычи газа, это также важно. И третье - Нафтогаз это государственной компания, соответственно это дивиденды для государства - это пополнение государственного бюджета", - в студии Общественного рассказал председатель энергетического комитета Рады, народный депутат Андрей Герус.

Документ предусматривает выплату "Газпромом" до 29 декабря 2,9 миллиарда долларов США пени, присужденной Стокгольмским арбитражем, отзыв сторонами всех исков, поданных друг против друга, в отношении которых по состоянию на сейчас нет решения, снятие арестов с имущества "Газпрома", а также отказ от претензий в будущем по контракту на поставку и транзит газа от 19 января 2009 года. После этого "Газпром" и "Оператор газотранспортной системы Украины" должны заключить договор о транзите газа через Украину.