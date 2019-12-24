Герус рассказал, на какие цели потратят долг Газпрома

Три миллиарда долларов, которые Газпром должен выплатить Нафтогазу по решению Стокгольмского арбитража, используют на несколько целей. Об этом рассказал председатель энергетического комитета Рады, народный депутат Андрей Герус в студии Громадського.

Он отметил, что $3 млрд, которые согласился выплатить Газпром - ощутимая сумма для Нафтогаза.

"Во-первых, у них (у Нафтогаза - ред.) есть определенные кредиты, то есть это может быть погашение кредитов. Второе, это могут быть средства, которые могут инвестироваться в увеличение добычи газа, это также важно. И третье - Нафтогаз это государственная компания, соответственно это дивиденды для государства - это пополнение государственного бюджета", - рассказал Герус

Герус рассказал, куда пойдут 3 млрд долларов российского "Газпрома"

Ранее сообщалось, что Россия и Украина подписали протокол договоренностей о продолжении транзита газа через территорию Украины и урегулировании взаимных требований. Как заявил вице-премьер РФ Дмитрий Козак, контракт на транзит российского газа через Украину будет заключен на пять лет. Его должны подписать до нового года.