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Гетманцев назвал условия, при которых в Украине отменят военный сбор

Гетманцев назвал условия, при которых в Украине отменят военный сбор (4 новости)

«Данил Гетманцев заявил, что нужно объединить единый социальный взнос, налог на доходы физических лиц и военный сбор»

Единый социальный взнос, налог на доходы физических лиц и военный сбор могут объединить. Об этом рассказал председатель комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данил Гетманцев.

"Военный сбор это такая штука, которая на самом деле является фактически скрытым налогом на доходы физических лиц. Если мы уменьшим вообще ставку налогообложения всех доходов, то военный сбор, в первую очередь, должен быть отменен и забыт", сказал в эфире Радио НВ Гетманцев.

По словам Гетманцева, бизнес к такой идее относится положительно.

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Он добавил, что налоговая нагрузка на фонд оплаты труда планируют снизить: "Я не готов говорить о каких-то конечные расчеты, конечные суммы, но мы говорим о том, что минимальная ставка налога на доходы физических лиц то этого единого налога должна составлять 15%. Сейчас 18%, Это единственная ставка. Мы говорим о том, что может быть умеренная прогрессия и с больших доходов будет уплачиваться больше налогов. Соответственно общий уровень налоговой нагрузки должен быть уменьшен".

Военный сбор ввели в Украине в августе 2014 года для финансирования военных расходов. Налог поступает в общий фонд государственного бюджета и регулируется законом.

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