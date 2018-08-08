Гейтс заявил, что «Оппозиционный блок» должен Манафорту 2,4 млн долларов (11 новостей) «Экс-партнер Пола Манафорта Рик Гейтс на суде рассказал, что Оппозиционный блок недоплатил компании Манафорта за предоставленные услуги 2,4 миллиона долларов»

Бывший бизнес-партнер американского политтехнолога Пола Манафорта Рик Гейтс заявил, что на протяжении 2015 года Манафорт пытался вернуть деньги, которые задолжал ему "Оппозиционный блок"."Оппозиционный блок" задолжал американскому политтехнологу Полу Манафорту $2,4 млн. за работу на выборах в Верховную Раду в 2014 году. Об этом рассказал бывший бизнес-партнер Манафорта, политтехнолог Рик Гейтс, который является главным свидетелем по его делу, пишет "Радіо Свобода".

По словам Гейтса, на протяжении 2015 года Манафорт пытался вернуть деньги. Он отметил, что "Оппозиционный блок" был последним клиентом Манафорта в Украине.

Манафорт в 2000-х годах консультировал в Украине Партию регионов, премьер-министра, а впоследствии президента Виктора Януковича, сотрудничал с холдингом миллиардера Рината Ахметова СКМ, в 2016 году возглавлял избирательную кампанию кандидата в президенты США Дональда Трампа.

31 июля 2018 года в американском штате Вирджиния стартовал судебный процесс по делу о предполагаемых финансовых преступлениях Манафорта.

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Сторона обвинения утверждает, что с 2010-го по 2014 год Манафорт официально задекларировал $14 млн доходов. Во время процесса прокуроры намерены доказать, что политтехнолог не сообщил о значительной части своих налоговых поступлений.

Спецпрокурор США Роберт Мюллер заявил 30 июля, что Манафорт заработал в Украине $60 млн.

6 августа Гейтс в суде признал свою вину в ряде преступлений, совершенных вместе с Манафортом, и дал показания против своего бывшего партнера. 7 августа он заявил, что Манафорт помогал украинскому политику Петру Порошенко в 2014 году, после бегства экс-президента Виктора Януковича.

Обновлено в 23:56 Ключевой свидетель по делу Манафорта Роберт Гейтс заявил на суде что "Оппозиционный блок" недоплатил компании Манафорта за предоставленные услуги 2,4 миллиона долларов.

Обновлено в 00:00 Бывший деловой партнер американского политтехнолога Пола Манафорта Год Гейтс заявил в суде, что Оппозиционный блок не заплатил $2,4 млн за консультации во время парламентских выборов в 2014 году.