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Гордон Гордон · · Обновлено в 00:00
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Гейтс заявил, что «Оппозиционный блок» должен Манафорту 2,4 млн долларов

Гейтс заявил, что «Оппозиционный блок» должен Манафорту 2,4 млн долларов (11 новостей)

«Экс-партнер Пола Манафорта Рик Гейтс на суде рассказал, что Оппозиционный блок недоплатил компании Манафорта за предоставленные услуги 2,4 миллиона долларов»

Бывший бизнес-партнер американского политтехнолога Пола Манафорта Рик Гейтс заявил, что на протяжении 2015 года Манафорт пытался вернуть деньги, которые задолжал ему "Оппозиционный блок"."Оппозиционный блок" задолжал американскому политтехнологу Полу Манафорту $2,4 млн. за работу на выборах в Верховную Раду в 2014 году. Об этом рассказал бывший бизнес-партнер Манафорта, политтехнолог Рик Гейтс, который является главным свидетелем по его делу, пишет "Радіо Свобода".

По словам Гейтса, на протяжении 2015 года Манафорт пытался вернуть деньги. Он отметил, что "Оппозиционный блок" был последним клиентом Манафорта в Украине.

Манафорт в 2000-х годах консультировал в Украине Партию регионов, премьер-министра, а впоследствии президента Виктора Януковича, сотрудничал с холдингом миллиардера Рината Ахметова СКМ, в 2016 году возглавлял избирательную кампанию кандидата в президенты США Дональда Трампа.

31 июля 2018 года в американском штате Вирджиния стартовал судебный процесс по делу о предполагаемых финансовых преступлениях Манафорта.

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Сторона обвинения утверждает, что с 2010-го по 2014 год Манафорт официально задекларировал $14 млн доходов. Во время процесса прокуроры намерены доказать, что политтехнолог не сообщил о значительной части своих налоговых поступлений.

Спецпрокурор США Роберт Мюллер заявил 30 июля, что Манафорт заработал в Украине $60 млн.

6 августа Гейтс в суде признал свою вину в ряде преступлений, совершенных вместе с Манафортом, и дал показания против своего бывшего партнера. 7 августа он заявил, что Манафорт помогал украинскому политику Петру Порошенко в 2014 году, после бегства экс-президента Виктора Януковича.

Обновлено в 23:56 Ключевой свидетель по делу Манафорта Роберт Гейтс заявил на суде что "Оппозиционный блок" недоплатил компании Манафорта за предоставленные услуги 2,4 миллиона долларов.

Обновлено в 00:00 Бывший деловой партнер американского политтехнолога Пола Манафорта Год Гейтс заявил в суде, что Оппозиционный блок не заплатил $2,4 млн за консультации во время парламентских выборов в 2014 году.

ФОТО К НОВОСТИ: «Гейтс заявил, что «Оппозиционный блок» должен Манафорту 2,4 млн долларов»
Фото Рик Гейтс заявил, что Оппозиционный блок задолжал Манафорту $2,4 млн
Фото "Оппозиционный блок" задолжал Манафорту $2,4 млн - политтехнолог Гейтс
Фото "Оппозиционный блок" недоплатил Манафорту 2,4 миллиона долларов
Фото Гейтс заявил, что «Оппозиционный блок» должен Манафорту 2,4 млн долларов
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ЛIГАБiзнесIнформ ЛIГАБiзнесIнформ  ·  08.08.18, 20:40 Оппозиционный блок остался должен американскому политтехнологу Полу Манафорту 2,4 миллиона долларов за работу на выборах в Верховную Раду в 2014 году. Об этом сообщил ключевой свидетель по делу Манафорта…
Новое Время Новое Время  ·  08.08.18, 20:52 Бывший деловой партнер американского политтехнолога Пола Манафорта Рик Гейтс заявил в суде, что Оппозиционный блок не заплатил $2,4 млн за консультации во время парламентских выборов в 2014 году.
РБК Украина РБК Украина  ·  08.08.18, 21:27 Свидетель по делу Пола Манафорта Роберт Гейтс заявил, что партия "Оппозиционный блок" недоплатила компании Манафорта за предоставленные услуги 2,4 млн долларов. Об этом сообщает "Голос Америки".На заседании…
Главред Главред  ·  08.08.18, 21:28 Гейтс сообщил, что украинские политики не платят по счетам Бывший деловой партнер американского политтехнолога Пола Манафорта Рик Гейтс заявил в суде, что «Оппозиционный блок» не заплатил...
ВСЕ ИСТОЧНИКИ
ForUm ForUm  ·  08.08.18, 21:37 «Оппозиционный блок» задолжал американскому политтехнологу Полу Манафорту 2,4 миллиона долларов за работу на выборах в Верховную Раду в 2014 году, сообщил ключевой свидетель по делу Манафорта…
Украинская правда Украинская правда  ·  08.08.18, 21:47 Экс-партнер Пола Манафорта Рик Гейтс на суде рассказал, что "Оппозиционный блок" недоплатил компании Манафорта за предоставленные услуги 2,4 миллиона долларов.
Канал 112 Канал 112  ·  08.08.18, 22:27 Бывший партнер экс-главы предвыборного штаба президента США Дональда Трампа Пола Манафорта Рик Гейтс заявил во время судебного заседания, что "Оппозиционный блок" недоплатил Манафорту 2,4 миллиона долларов…
Facenews Facenews  ·  08.08.18, 23:06 Экс-партнер Пола Манафорта Рик Гейтс на суде рассказал, что "Оппозиционный блок" недоплатил компании Манафорта за предоставленные услуги 2,4 миллиона долларов.По словам корреспондента, Гейтс заявил, что…
Цензор.НЕТ Цензор.НЕТ  ·  08.08.18, 23:56 Ключевой свидетель по делу Манафорта Роберт Гейтс заявил на суде что "Оппозиционный блок" недоплатил компании Манафорта за предоставленные услуги 2,4 миллиона долларов.
ИА "ZIK" ИА "ZIK"  ·  09.08.18, 00:00 Бывший деловой партнер американского политтехнолога Пола Манафорта Год Гейтс заявил в суде, что Оппозиционный блок не заплатил $2,4 млн за консультации во время парламентских выборов в 2014 году.
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