Гибкая Эшли Грэм сообщила, сколько веса набрала за беременность

Одна из самых известных моделей plus-size Эшли Грэм готовится впервые стать мамой. Звезда, которая находится на последнем месяце беременности, не прекращает занятий спортом и откровенно признается, какой вес она набрала за время вынашивания ребенка.

Соответствующей информацией она поделилась на официальной инстаграм-странице. Эшли Грэм решила не скрывать от поклонников, что ее вес показывает немалые цифры. Однако модель это совсем не смущает, ведь она абсолютно довольна своим телом и чувствует себя прекрасно.

Кроме этого, Эшли Грэм добавила, что и на последних месяцах беременности продолжает тренироваться. Манекенщица делает упражнения под контролем тренеров, чтобы не навредить ребенку. Одно из занятий йогой она продемонстрировала в сети и добавила к фото частную информацию.

"За всю беременность я набрала 50 фунтов (22,7 килограмма, – LifeStyle 24). И знаете что? Мне все равно! Я никогда не чувствовала себя лучше, чем сейчас. И я очень благодарна тому, что мое тело и сын позволили мне быть такой же мобильной и гибкой. Между тренировками, йогой, иглоукалыванием и лимфатическим массажем я наконец приняла всю эту беременность и поняла, как чувствовать себя наилучшим образом", – рассказала Эшли Грэм.

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Допис, поширений A S H L E Y G R A H A M (@ashleygraham) 14 Гру 2019 р. о 1:38 PST

Как известно, о своей первой беременности модель Эшли Грэм сообщила 14 августа. В этот день она с мужем Джастином Эрвином праздновала 9 годовщину бракосочетания, потому объявление о пополнении в семье было символическим. Впоследствии манекенщица объявила, что ожидает появления сына. А вот имя будущего ребенка Эшли Грэм решила пока держать в секрете.

С начала беременности модель не меняла свой привычный ритм. Эшли Грэм по-прежнему активно посещала светские мероприятия, демонстрируя округлый живот. Кроме этого, пышнотелая звезда приняла участие в нескольких фотосессиях, в частности, для популярного глянца Vogue.

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Обновлено в 20:00 Популярная модель plus-size Эшли Грэм родит со дня на день, поэтому на себе испытала тяготы жизни беременных. Об этом пишет showdream.org. Кожа девушки, которая до беременности часто подвергалась косметическому «прессингу», дала сбой, разоткровенничалась модель в интервью. Поэтому она проконсультировалась с врачом, который посоветовал звезде обложек выбросить половину косметички. Взаимен он составил план из 6 шагов, которые стали спасение от сухости кожи лица. О них Эшли рассказала и беременным поклонницам. Чтобы сохранить красоту во время беременности, пышнотелая манекенщица советует определиться с 2-3-ступенчатым увлажнением лица и зоны декольте. Подбираются средства индивидуально, но состав должен быть натуральным. Это важная ремарка, поскольку бороться с сухостью у Грэм получается только в случае, если увлажнение наносится на тело 3 раза в день. Эшли выбросила маски и сыворотки для зоны вокруг глаз, а отёчность снимает обычными гидрогелевыми патчами. Сыворотку модель сохранила только для лица, а точнее подобрала её вместе с врачом. Доктор посоветовал беременным использовать сыворотки с витамином С. Эти средства недешёвые, но экономные в расходе, поэтому на длительный период возможно приобрести Artnaturals Vitamin C Serum или Juliette Armand Glow C. Эшли не советует втирать все средства пальцами. Большинство средств она наносит похлопывающими движениями, а затем втирает их массажёром для лица, вроде LUNA mini или другими. Так модель совмещает приятное с очень полезным. Ещё одной рекомендацией врача было наносить SPF-крем на открытые участки тела круглый год. Это не косметика с содержанием SPF, а самостоятельный крем, который защищает малыша и кожу мамы от воздействия агрессивных лучей. Между тем, ранее беременная Эшли Грэм танцевала в облегающем платье.