Гигантский торнадо пронесся в Румынии (видео)

В Румынии мощный торнадо опрокинул автобус, в результате чего пострадали люди. Об этом сообщает ВВС.
Торнадо пронесся через юг страны. Автобус, в котором ехало 12 человек, съехал с дороги и перевернулся в поле. В результате этого все пассажиры пострадали, один из них получил тяжелую травму.
Вихрь образовался в поле, его скорость достигла 90 км/час.
Известно, что существовал риск продвижения торнадо по деревне, однако этого не произошло. Не смотря на это, вихрь сорвал с 10 зданий крыши.
Чтобы сфотографировать или снять торнадо на видео, люди останавливали свои машины посреди дороги.