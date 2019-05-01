Гигантский торнадо пронесся в Румынии (видео) (4 новости) «На юге Румынии прошел торнадо, который перевернул пассажирский автобус. 12 человек получили ранения, передает ВВС. Водитель автобуса остановился на обочине,…»

В Румынии мощный торнадо опрокинул автобус, в результате чего пострадали люди. Об этом сообщает ВВС.

Торнадо пронесся через юг страны. Автобус, в котором ехало 12 человек, съехал с дороги и перевернулся в поле. В результате этого все пассажиры пострадали, один из них получил тяжелую травму.

Вихрь образовался в поле, его скорость достигла 90 км/час.

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Известно, что существовал риск продвижения торнадо по деревне, однако этого не произошло. Не смотря на это, вихрь сорвал с 10 зданий крыши.

Чтобы сфотографировать или снять торнадо на видео, люди останавливали свои машины посреди дороги.