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Гисметео Украина: погода на 9 января – мокрый дождь со снегом в большинстве областей (5 новостей) «Настоящая зима установилась только в Карпатах»

Сегодня погода в Украине облачная, будут идти дожди и снег, температура воздуха опустится ниже 0. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Прогноз во всех областях

На западе Украины дожди и снег, днем температура воздуха составит 0-2, ночью -3-5. На севере днем и ночью такая же температура воздуха.

В центральных областях снег и дожди. Днем 0-2, ночью-2-4. На востоке страны без дождей и снега, только пасмурно. Днем -1+1, ночью -5-7.

Непогода в Украине оставила без света 600 городов и сел

А в восточных областях облачно. Днем +1+3, а ночью -5-7.

Прогноз в Киеве

В столице сегодня дожди и снег. Днем 0-2, ночью-2-4.