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Гисметео Украина: погода на 9 января – мокрый дождь со снегом в большинстве областей

Гисметео Украина: погода на 9 января – мокрый дождь со снегом в большинстве областей (5 новостей)

«Настоящая зима установилась только в Карпатах»

Сегодня погода в Украине облачная, будут идти дожди и снег, температура воздуха опустится ниже 0. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Прогноз во всех областях

На западе Украины дожди и снег, днем температура воздуха составит 0-2, ночью -3-5. На севере днем и ночью такая же температура воздуха.

В центральных областях снег и дожди. Днем 0-2, ночью-2-4. На востоке страны без дождей и снега, только пасмурно. Днем -1+1, ночью -5-7.

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А в восточных областях облачно. Днем +1+3, а ночью -5-7.

Прогноз в Киеве

В столице сегодня дожди и снег. Днем 0-2, ночью-2-4.

ФОТО К НОВОСТИ: «Гисметео Украина: погода на 9 января – мокрый дождь со снегом в большинстве областей»
Фото Гисметео Украина: погода на 9 января – мокрый дождь со снегом в большинстве областей
Фото Похолодание, дожди и снег: прогноз погоды на сегодня
Фото Погода на сегодня: в Украине пройдут дожди и мокрый снег
ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
ИА "ZIK" ИА "ZIK"  ·  09.01.20, 06:08 Температура воздуха днем ожидается от 2° мороза до 3° тепла
Joinfo Joinfo  ·  09.01.20, 06:17 Согласно данным Гидрометцентра Украины, 9 января ожидается прохладная погода с осадками в большинстве регионов страны.
Факты Факты  ·  09.01.20, 07:23 Настоящая зима установилась только в Карпатах
Униан Униан  ·  09.01.20, 08:00 Температура до +3°.
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