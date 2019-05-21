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Политика
Канал 112 Канал 112 · · Обновлено в 01:58
· Президент Украины
Глава АП Богдан о своей люстрации: Я попал под этот закон абсолютно несправедливо

Глава АП Богдан о своей люстрации: Я попал под этот закон абсолютно несправедливо (5 новостей)

«Глава Администрации президента и его заместители выведены из-под государственной службы»

Глава администрации президента Украины Андрей Богдан заявил, что под закон о люстрации он попал абсолютно несправедливо. Соответствующее заявление он сделал в эфире "112 Украина" на главном политическом ток-шоу Украины "Пульс".

"Я попал под закон о люстрации абсолютно несправедливо. Я закрыл одну коррупционную схему, которая выводила 2 млрд грн в год при всех властях, и автор этой схемы при министерстве юстиции в реестрах был одним из авторов закона о люстрации. И так случилось, наши предшественники принимали этот закон, именно глава Администрации президента и его заместители выведены из-под государственной службы. И если я могу занимать какую-то должность на территории Украины, это либо глава АП, или заместители, поэтому в этом нет никакого нарушения ни норм морали, ни норм закона", - считает Богдан.

Глава АП напомнил, что данный закон находится на рассмотрении Конституционного суда более четырех лет, однако подчеркнул, что новый президент и его команда не будут оказывать какого либо влияния на КС.

"Мы не будем передавать никаких сигналов, как передавала прошлая власть, останавливала рассмотрение тех или иных дел Конституционным судом - этот же закон (о люстрации, - ред.), который на рассмотрении Конституционного суда более четырех лет. Однако ответ должен дать Конституционный суд, мы никоим образом не влияем на его решение, но мы и не будем давать сигнал, что нужно его затягивать", - добавил Богдан.

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Ранее сообщалось, что Богдан попал под закон о люстрации потому, что он дважды занимал должность правительственного уполномоченного по вопросам антикоррупционной политики во времена президентства Виктора Януковича. А эта должность входит в перечень тех, в отношении которых осуществляются мероприятия по очистке власти. 

Обновлено в 23:25 Глава Администрации президента и его заместители выведены из-под государственной службы.

Обновлено в 01:58 21 мая Президент Украины Владимир Зеленский назначил Андрея Богдана главой своей администрации.

ФОТО К НОВОСТИ: «Глава АП Богдан о своей люстрации: Я попал под этот закон абсолютно несправедливо»
Фото Глава АП Богдан: Под закон о люстрации я попал несправедливо
Фото Новый глава АП Богдан считает, что несправедливо попал под закон о люстрации
Фото Богдан заявил, что попал под закон о люстрации абсолютно несправедливо
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ЛIГАБiзнесIнформ ЛIГАБiзнесIнформ  ·  21.05.19, 21:30 Новоназначенный глава Администрации президента Андрей Богдан заявил, что его должность не относится к госслужбе, поэтому он, как человек, попавший под люстрацию, может ее занимать. Об этом Богдан сказал…
Украинская правда Украинская правда  ·  21.05.19, 22:25 Глава Администрации президента Владимира Зеленского Андрей Богдан считает, что он "абсолютно несправедливо" попал под закон о люстрации.
Униан Униан  ·  21.05.19, 23:25 Глава Администрации президента и его заместители выведены из-под государственной службы.
Телеграф Телеграф  ·  22.05.19, 01:58 21 мая Президент Украины Владимир Зеленский назначил Андрея Богдана главой своей администрации.
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