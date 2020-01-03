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Глава ЦИК: Украинцы не готовы к интернет-голосованию на выборах

Глава ЦИК: Украинцы не готовы к интернет-голосованию на выборах (5 новостей)

«Диденко не знает, как во время интернет-голосования обеспечить принцип секретности»

Глава Центральной избирательной комиссии считает, что интернет-голосование в Украине пока неактуально. Однако целесообразно ввести онлайн-сервисы на выборах.

Следует разграничивать голосование в интернете с голосованием, при котором применяют электронные технологии, заявил глава ЦИК Олег Диденко, сообщает LB.

Если говорить именно об интернет-голосовании, сейчас преждевременно говорить о введении его в Украине. Все-таки у нас пока недостаточно подготовлена техническая база, и, наверное, уровень развития общества еще недостаточен, – отметил Диденко.

Он также добавил, что не понимает, как во время интернет-голосования обеспечить принцип тайны голосования. А это является требованием международных стандартов выборов.

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По словам председателя ЦИК, на современном этапе для Украины было бы актуально ввести онлайн-сервисы на выборах.

Что предлагает Диденко

  • применение технических средств для автоматической обработки бюллетеней или машин для голосования;

  • использование средств автоматической идентификации избирателей на участках;

  • введение работы Государственного реестра избирателей в онлайн-режиме;

  • введение данных в ИАС "Выборы" на уровне участковых избирательных комиссий (а не окружных, как есть сейчас).

    • Это, по мнению Диденко, поможет защититься от злоупотреблений и фальсификаций и выполнить все демократические стандарты выборов.

    В начале декабря 2019 года ЦИК упростила порядок изменения места голосования. Избирателям можно будет сделать это при помощи электронной формы или через уполномоченное лицо.

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    ЛIГАБiзнесIнформ ЛIГАБiзнесIнформ  ·  03.01.20, 19:22 Глава ЦИК Олег Диденко считает, что в Украине пока рано вводить интернет-голосование на выборах, но можно внедрять вспомогательные онлайн-сервисы. Об этом он сказал в интервью Левому берегу. Диденко отметил,…
    Униан Униан  ·  03.01.20, 20:15 Диденко не знает, как во время интернет-голосования обеспечить принцип секретности.
    Украинская правда Украинская правда  ·  03.01.20, 21:08 Преждевременно говорить о введении в Украине интернет-голосования на выборах, но возможно внедрение вспомогательных онлайн-сервисов.
    Цензор.НЕТ Цензор.НЕТ  ·  03.01.20, 21:20 Глава Центральной избирательной комиссии Олег Диденко заявил, что в Украине пока рано вводить интернет-голосование, но целесообразны онлайн-сервисы на выборах.
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