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УНН УНН · · Обновлено в 16:55
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Глава "Газпрома" назвал условия контракта с Украиной

Глава "Газпрома" назвал условия контракта с Украиной (7 новостей)

«Министр энергетики Алексей Оржель рассказал, в чем состоял компромисс»

Как сообщил Миллер, “Газпром” и правительство Украины намерены подписать мировое соглашение, по которому будут сняты претензии Антимонопольного комитета Украины.

Он также уточнил, что “Газпром” и “Нафтогаз” могут рассмотреть возможность поставок российского газа в Украину с ценообразованием на базе германского газового хаба NCG.

По словам Миллера, российская компания подпишет с “Оператором ГТС Украины” межоператорское соглашение, а НАК “Нафтогаз Украины” — транспортное соглашение на бронирование мощностей газотранспортной системы (ГТС) Украины.

“Нафтогаз” выступит компанией-организатором транзита, тем самым принимая на себя риски переходного периода.

Оржель:
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“Компания-организатор забронирует транспортные мощности на пять лет в объеме 225 млрд куб. м, в том числе 65 млрд куб. м — на 2020 год, 40 млрд куб. м — на 2021 и последующие годы при условии установления конкурентного тарифа”, — сказал Миллер.

Данные его слова совпадают с данными брифинге министра энергетики и защиты окружающей среды Украины Алексея Оржель.

Миллер отметил, что Европейская комиссия гарантирует соответствие принятым в ЕС нормам регулирования транспортировки газа в Украине. “Украинская сторона гарантирует независимость регулятора, защиту интересов заказчика транзита, предсказуемость и экономическую обоснованность тарифообразования”, — добавил глава “Газпрома”.

Добавим, что в Газпроме подтвердили, что могут вернуть Украине 3 млрд долларов.

Обновлено в 15:59 Министр энергетики Алексей Оржель рассказал, в чем состоял компромисс

Обновлено в 16:55 Украинские и российские эксперты приветствовали соглашение "Газпрома" и "Нафтогаза".

ФОТО К НОВОСТИ: «Глава "Газпрома" назвал условия контракта с Украиной»
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Facenews Facenews  ·  21.12.19, 16:55 Украинские и российские эксперты приветствовали соглашение "Газпрома" и "Нафтогаза". По мнению наблюдателей, от него пострадали не компании, а политики, которые пытались сделать из "Газпрома" политическое…
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