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Канал 112 Канал 112 · · Обновлено в 16:43
Глава ГМС: В Украине создадут паспорт в смартфоне

Глава ГМС: В Украине создадут паспорт в смартфоне (6 новостей)

«Это в определенной степени программа иммиграции в Украину»

В Государственной миграционной службе планируют создать паспорт в смартфоне, который будет выполнять функции обычного пластикового и существовать одновременно с ним. Об этом в интервью "Европейской правде" рассказал руководитель ГМС Максим Соколюк.

"Мы предлагаем сделать также электронное удостоверение личности, то есть ID-карту в смартфоне. Лицо может заказать электронный паспорт – и он придет на смартфон за несколько минут. Не надо ждать, пока будет изготовлен пластик", - заявил чиновник.

Процедуру упрощения использования ID-карт уже начали: в некоторых городах Украины в госучреждениях не спрашивают о прописке или семейном положении гражданина, эта информация уже есть в едином реестре.

"Есть пример Днепра, Николаева, Ровно, Львова, где местные органы власти создали реестр территориальной общины и видят место регистрации, не требуя справок. В Днепре также не требуют справок о составе семьи коммунальные службы видят и его", - добавил Соколюк.

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Такой реестр отменяет не только необходимость бумажных документов, но и постоянное внесение данных на чип, ведь постоянно вносить или удалять информацию с чипов довольно не удобно.

Также чиновник рассказал, что уже идет работа над официальным запуском проекта с электронными водительскими удостоверениями "Действие". Водителю не обязательно нужно будет физически иметь с собой водительские права – достаточно виртуальной копии удостоверения и документов на авто в смартфоне.

Со слов руководителя ГМС Максима Соколюка, на сегодня свыше 4,3 млн украинцев уже получили паспорта в виде пластиковых карточек. В частности ID-карты получили 516 граждан в возрасте 90-100 лет и восемь старше 100 лет.

Обновлено в 16:07 В Украине готовятся узаконить двойное гражданство, своего рода "программу иммиграции", нацеленную на наполнение страны людьми.

Обновлено в 16:43 Это в определенной степени программа иммиграции в Украину

ФОТО К НОВОСТИ: «Глава ГМС: В Украине создадут паспорт в смартфоне»
Фото Глава ГМС: В Украине создадут паспорт в смартфоне
Фото Паспорт в смартфоне: в Украине может появиться виртуальная ID-карта
Фото В Украине планируют учредить быстрое оформление паспорта от одного до трех дней – Соколюк
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ИА "ZIK" ИА "ZIK"  ·  16.12.19, 16:43 Это в определенной степени программа иммиграции в Украину
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