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Украина
Корреспондент.net Корреспондент.net · · Обновлено в 14:40
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Глава Госкино отвергает обвинения в растрате госсредств, выделенных на фильм с Зеленским в главной роли

Глава Госкино отвергает обвинения в растрате госсредств, выделенных на фильм с Зеленским в главной роли (4 новости)

«Зеленский пообещал выйти из бизнеса, когда вступит в должность президента»

Глава Госагентства Украины по вопросам кино Филипп Ильенко назвал абсурдными обвинения в возможной растрате средств ведомства, выделенных на создание фильма "Я, ты, он, она", в котором избранный на пост президента Владимир Зеленский сыграл одну из главных ролей. Об этом собщает Интерфакс-Украина во вторник, 7 мая.

"Я считаю это абсурдом, высосанным из пальца, который даже не стоит серьезных комментариев", – сказал Ильенко.

Он отметил, что соответствующее производство было открыто исключительно по решению суда, что свидетельствует о том, что Национальное антикоррупционное бюро также не считает, что в этом есть какие-то основания для расследования.

"Они были вынуждены это сделать. Я думаю, что они сейчас выполнят все необходимые процедуры, убедятся в том, что это просто смешно, так как фильм сделан на украинском языке", – добавил Ильенко.

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Глава Госкино подчеркнул, что при производстве кино, не имеет значения, какая именно технология была применена, так как в результате оригинал фильма на украинском языке.

Он пояснил, что в киноленте "Я, ты, он, она" применена технология звукового тонирования, а не оригинальный звук из киноплощадки, и это не является нарушением условий, так как никто не требует от кинопроизводителя использовать оригинальный звук.

В фильме "Я, ты, он, она" Зеленский является одним из режиссеров и продюсеров, а также сыграл одну из главных ролей. Картина вышла в украинский прокат 27 декабря 2018 года.

Ранее вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко официально потребовала от МВД уголовное дело из-за сериала Зеленского "Слуга народа", но правоохранители производство открывать не стали, поскольку не поступали заявления от лиц, которые бы видели в эпизодах сериала угрозы жизни или здоровью.

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Обновлено в 14:40 Зеленский пообещал выйти из бизнеса, когда вступит в должность президента.

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Интерфакс-Украина Интерфакс-Украина  ·  07.05.19, 13:01 Глава Государственного агентства Украины по вопросам кино Филипп Ильенко называет абсурдными обвинения в возможной растрате средств Госкино, выделенных на создание фильма "Я, ты, он, она", в котором избранный…
Цензор.НЕТ Цензор.НЕТ  ·  07.05.19, 14:03 Глава Государственного агентства Украины по вопросам кино Филипп Ильенко называет абсурдными обвинения в возможной растрате средств Госкино, выделенных на создание фильма "Я, ты, он, она", в котором избранный…
Комсомольская правда Комсомольская правда  ·  07.05.19, 14:40 Зеленский пообещал выйти из бизнеса, когда вступит в должность президента.
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