Глава Харьковской ОГА рассказал о состоянии выживших в авиакатастрофе самолета АН-26 (5 новостей) «Оба эти юноши — курсанты второго курса университета им. Кожедуба»

Глава Харьковской ОГА Алексей Кучер сообщил о состоянии военных выживших в авиакатастрофе самолета АН-26 Воздушных Сил ВСУ в Харьковской области.

"27 человек, по последним данным, на борту. Двое пострадавших в медучреждениях - один в критическом состоянии, ожоги 90% тела, второй - физически в удовлетворительном состоянии, психо-эмоциональное состояние - понятно какой", сказал Кучер на брифинге на месте трагедии.

Также командование Воздушных сил Вооруженных сил Украины назвало имя курсанта, которого не допустили к полету военного борта Ан-26 25 сентября, благодаря чему парень спасся.

"Курсант Харченко Александр Владимирович в последний момент не был допущен к полету. Его на борту не было", - сообщила пресс-служба командования в Фейсбук.

Обновлено в 02:19 Также отмечается, что еще один юноша находится в военном госпитале.

Обновлено в 02:38 Оба эти юноши — курсанты второго курса университета им. Кожедуба.