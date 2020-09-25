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Gazeta.ua Gazeta.ua · · Обновлено в 02:38
· Самолет · Военные · Ан-26
Глава Харьковской ОГА рассказал о состоянии выживших в авиакатастрофе самолета АН-26

Глава Харьковской ОГА рассказал о состоянии выживших в авиакатастрофе самолета АН-26 (5 новостей)

«Оба эти юноши — курсанты второго курса университета им. Кожедуба»

Глава Харьковской ОГА Алексей Кучер сообщил о состоянии военных выживших в авиакатастрофе самолета АН-26 Воздушных Сил ВСУ в Харьковской области.

"27 человек, по последним данным, на борту. Двое пострадавших в медучреждениях - один в критическом состоянии, ожоги 90% тела, второй - физически в удовлетворительном состоянии, психо-эмоциональное состояние - понятно какой", сказал Кучер на брифинге на месте трагедии.

Также командование Воздушных сил Вооруженных сил Украины назвало имя курсанта, которого не допустили к полету военного борта Ан-26 25 сентября, благодаря чему парень спасся.

"Курсант Харченко Александр Владимирович в последний момент не был допущен к полету. Его на борту не было", - сообщила пресс-служба командования в Фейсбук.

Обновлено в 02:19 Также отмечается, что еще один юноша находится в военном госпитале.

Обновлено в 02:38 Оба эти юноши — курсанты второго курса университета им. Кожедуба.

ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
УНН УНН  ·  25.09.20, 21:47 Председатель Харьковской ОГА Алексей Кучер выехал на место авиакатастрофы самолета Ан-26 Воздушных Сил ВС Украины, который сегодня упал под Чугуевом. Об этом он написал у себя в Facebook."Под Чугуевом…
Украинская правда Украинская правда  ·  26.09.20, 01:08 Глава Харьковской ОГА Алексей Кучер сообщил о состоянии военных выживших в авиакатастрофе самолета АН-26 Воздушных Сил ВСУ в Харьковской области.
Канал 112 Канал 112  ·  26.09.20, 02:19 В Харьковском ожоговом центре делают операцию одному из курсантов, выжившему в катастрофе АН-26 возле военного аэропорта Чугуева. Об этом сообщает Telegram-канал "Харьков Times". Также отмечается, что…
ТСН ТСН  ·  26.09.20, 02:38 Оба эти юноши — курсанты второго курса университета им. Кожедуба.
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