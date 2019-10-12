Глава МИД Британии: "Мы должны бороться со все более агрессивной Россией" (4 новости) «Власти Британии призывают НАТО более эффективно бороться с российскими схемами агрессии»

Глава МИД Великобритании Доминик Рааб призвал страны-члены НАТО консолидировать усилия для противодействия угрозам, исходящим от России. Об этом он сказал во время выступления на Парламентской ассамблее НАТО в Лондоне, сообщает британский МИД.

"Мир изменился со времен холодной войны. Россия использует различные виды дезинформации и развертывает новые ракетные системы в своих усилиях по дестабилизации Европы", - отметил Рааб.

Он также обратил внимание на нарушение Москвой норм международного права, когда она аннексировала украинский полуостров Крым. Кроме того, Рааб вспомнил о ряде организованных РФ кибератак в Европе, попытках поддержать государственный переворот в Черногории, отравлении бывшего агента ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в британском Солсбери.

Неоднократные нарушения Россией Договора о РСМД привели к недавнему разрушению этого десятилетнего соглашения, отметил Рааб.

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В связи с указанными фактами перед союзниками НАТО возникает необходимость более сплоченных действий на территории Европы, среди которых – увеличение поддержки Украины и Грузии, военное присутствие в Черноморском регионе.

Вместе с тем, Рааб допустил возможность применения подхода, который дает возможность улучшить отношения с Россией, но только при условии, что эта страна не будет подрывать международное право и продемонстрирует готовность к сотрудничеству в вопросах его поддержки.