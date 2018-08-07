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Политика
Униан Униан · · Обновлено в 10:50
· НАТО · МИД · Грузия · Латвия
Глава МИД Латвии: Украина и Грузия должны стать членами НАТО

Глава МИД Латвии: Украина и Грузия должны стать членами НАТО (6 новостей)

«Украина и Грузия защищают безопасность Европы, поэтому должны стать полноценными членами НАТО»

"То, что произошло в Грузии в 2008 году, а затем в Украине, убеждает нас в том, что мы должны делать все, чтобы это не повторилось", - сказал министр.

Обновлено в 10:49 Украина и Грузия защищают безопасность Европы, поэтому должны стать полноценными членами НАТО

Обновлено в 10:50 Реакция ЕС на российскую агрессию против Грузии была «большой ошибкой», считает дипломат. «Очень важно, чтобы мы напомнили миру, что произошло 10 лет назад, что международное право и порядок были нарушены», - отметил Ринкевичс.

ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
Европейская правда Европейская правда  ·  07.08.18, 08:37 Украина и Грузия защищают безопасность Европы, поэтому должны стать полноценными членами НАТО, считают Латвия, Литва и Польша.
Украинская правда Украинская правда  ·  07.08.18, 08:59 Украина и Грузия защищают безопасность Европы, поэтому должны стать полноценными членами НАТО.
Газета День Газета День  ·  07.08.18, 10:45 Украина и Грузия защищают безопасность Европы, поэтому должны стать полноценными членами НАТО. Об этом заявил министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевичс, передает "Польское радио". "То, что произошло…
Эспресо.TV Эспресо.TV  ·  07.08.18, 10:49 Украина и Грузия защищают безопасность Европы, поэтому должны стать полноценными членами НАТО
ВСЕ ИСТОЧНИКИ
ForUm ForUm  ·  07.08.18, 10:50 Украина и Грузия защищают безопасность Европы, поэтому должны стать полноценными членами НАТО. Об этом заявил министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевичс.«То, что произошло в Грузии в 2008 году,…
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Глава МИД Латвии: Украина и Грузия должны стать членами НАТО

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