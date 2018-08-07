Глава МИД Латвии: Украина и Грузия должны стать членами НАТО

"То, что произошло в Грузии в 2008 году, а затем в Украине, убеждает нас в том, что мы должны делать все, чтобы это не повторилось", - сказал министр.

Обновлено в 10:49 Украина и Грузия защищают безопасность Европы, поэтому должны стать полноценными членами НАТО

Обновлено в 10:50 Реакция ЕС на российскую агрессию против Грузии была «большой ошибкой», считает дипломат. «Очень важно, чтобы мы напомнили миру, что произошло 10 лет назад, что международное право и порядок были нарушены», - отметил Ринкевичс.