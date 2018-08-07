Глава МИД Латвии заявил, что Украина и Грузия борются за безопасность Европы (4 новости) «Главы министерств иностранных дел Польши, Литвы и Латвии находятся с двухдневным визитом в Грузии»

Министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич заявил, что сейчас Украина и Грузия борются за независимость и безопасность Европы. Об этом сообщает Польское Радио.

"То, что произошло в Грузии в 2008 году и затем в Украине, убеждает нас в том, что мы должны делать все, чтобы это не повторилось", - заявил он.

Также он сказал, что 10 лет назад в Грузии были нарушены международное право и порядок, и нужно напомнить об этом миру.

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Вчера в МИД Украины призвали Россию вывести войска с оккупированных территорий Грузии и осуществить меры по демилитаризации и деоккупации этих территорий.

Обновлено в 09:34 "То, что произошло в Грузии в 2008 году и затем в Украину, убеждает нас, что мы должны делать все, чтобы это не повторилось", сказал он.