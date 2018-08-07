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Политика
Канал 112 Канал 112 · · Обновлено в 09:34
Глава МИД Латвии заявил, что Украина и Грузия борются за безопасность Европы

Глава МИД Латвии заявил, что Украина и Грузия борются за безопасность Европы (4 новости)

«Главы министерств иностранных дел Польши, Литвы и Латвии находятся с двухдневным визитом в Грузии»

Министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич заявил, что сейчас Украина и Грузия борются за независимость и безопасность Европы. Об этом сообщает Польское Радио. 

"То, что произошло в Грузии в 2008 году и затем в Украине, убеждает нас в том, что мы должны делать все, чтобы это не повторилось", - заявил он.

Также он сказал, что 10 лет назад в Грузии были нарушены международное право и порядок, и нужно напомнить об этом миру.

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Вчера в МИД Украины призвали Россию вывести войска с оккупированных территорий Грузии и осуществить меры по демилитаризации и деоккупации этих территорий.

Обновлено в 09:34 "То, что произошло в Грузии в 2008 году и затем в Украину, убеждает нас, что мы должны делать все, чтобы это не повторилось", сказал он.

ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
Цензор.НЕТ Цензор.НЕТ  ·  07.08.18, 01:37 Главы министерств иностранных дел Польши, Литвы и Латвии находятся с двухдневным визитом в Грузии.
РБК Украина РБК Украина  ·  07.08.18, 04:58 Во время пресс-конференции в Варшаве, министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич заявил, что сейчас Украина и Грузия борются за независимость и безопасность Европы. Об этом сообщает Польское Радио. Он…
Гордон Гордон  ·  07.08.18, 09:34 Надо сделать все, чтобы такие события как Российско-грузинская война в 2008 году, а затем агрессия РФ против Украины, которая длится с 2014 года, не повторились, отметил министр иностранных дел Латвии…
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