  1. Главная
  2. Новости
  3. Политика
  4. Глава МИД Украины осуществил первый визит в Берлин
Политика
УНН УНН ·
· МИД
Глава МИД Украины осуществил первый визит в Берлин

Глава МИД Украины осуществил первый визит в Берлин (4 новости)

«Вадим Пристайко осуществил первый визит в Берлин»

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко 19-20 декабря совершил свой первый официальный визит в Берлин по приглашению немецкого коллеги - министра Гайко Мааса. Об этом сообщает УНН со ссылкой на МИД.

В течение 2019 года Пристайко уже дважды посещал ФРГ в качестве внешнеполитического советника Президента Украины.

В ходе переговоров глав внешнеполитических ведомств состоялось обсуждение вопросов двустороннего характера и энергобезопасности, а также путей реализации решений Парижского саммита Н4 с целью достижения прогресса в Минском процессе.

По договоренности двух министров в начале года Украину посетит делегация государственных секретарей немецких министерств для продолжения интенсивного межотраслевого диалога с украинскими визави. Это будет уже четвертый такой визит за последние несколько лет.

В сеть раньше срока
В сеть раньше срока "утекла" рождественская открытка принца…

Во время пребывания в немецкой столице министра принял президент Бундестага Вольфганг Шойбле, который высоко оценил достижения Украины на пути масштабных внутригосударственных преобразований несмотря на войну в Донбассе.

Важными с точки зрения обеспечения дальнейшей поддержки ФРГ для нашего государства стали встречи с председателем комитета Бундестага по иностранным делам Норбертом Рьотгеном и внешнеполитическим спикером фракции Христианско-демократический союз/Христианско-социальный союз в Бундестаге Юргеном Гардта.

Пристайко отметил нашей преданности политически дипломатическом пути завершения войны в Донбассе и важности сохранения санкционного давления на РФ. Была достигнута договоренность о шаги с целью активизации межпарламентского сотрудничества двух государств.

Министр встретился также с членами группы по связям с Украиной в Бундестаге во главе с ее председателем Омид Нурипуром (фракция Зеленых). Он проинформировал, среди прочего, о шагах отечественного правительства, направленные на обеспечение дальнейшего экономического роста и улучшения инвестиционного климата в нашей стране, а также обратился с просьбой о поддержке движения Киева к членству в ЕС и НАТО.

Основной темой разговора с министром экономического сотрудничества и развития Германии Герда Мюллера стала поддержка правительством ФРГ дальнейшего курса нашего государства на продолжение глубинных реформ и проекты финансово-технического сотрудничества.

Пристайко поблагодарил немецкую сторону как ведущему донору Украины по масштабное содействие. В ходе встречи также отмечена необходимость фокусировки помощи ФРГ в нескольких приоритетных сферах, в частности с целью улучшения экономической ситуации и инфраструктуры на Востоке Украины. Герд Мюллер принял приглашение Вадима Пристайко посетить наше государство в следующем году.

На встрече с внешнеполитическим советником канцлера ФРГ Яном Гекер в центре внимания находился вопрос обеспечения реального прогресса на Минском трека. Немецкий собеседник особо отметил позитивный настрой Киева в этом контексте. Он отметил, что Украина, как и раньше, имеет полную поддержку со стороны канцлера Ангелы Меркель.

ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
ИА "ZIK" ИА "ZIK"  ·  21.12.19, 21:40 Вадим Пристайко 19-20 декабря совершил свой первый официальный визит в Берлин
Новый Регион Новый Регион  ·  21.12.19, 22:31 Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко 19-20 декабря совершил свой первый официальный визит в Берлин по приглашению немецкого коллеги — министра Гайко Мааса. Об этом сообщает УНН со ссылкой на…
Телеграф Телеграф  ·  22.12.19, 00:59 Вадим Пристайко осуществил первый визит в Берлин.
УПОМИНАЕМЫЕ ПЕРСОНЫ В СЮЖЕТЕ:
ПОСЛЕДНЕЕ ИЗ РУБРИКИ «Политика»
Гончарук пообещал, что зимой цена на газ расти не будет

Гончарук пообещал, что зимой цена на газ расти не будет
Глава МИД Украины осуществил первый визит в Берлин

Глава МИД Украины осуществил первый визит в Берлин
ГБР арестовало элитный автопарк экснардепа Микитася - СМИ

ГБР арестовало элитный автопарк экснардепа Микитася - СМИ
Зеленский ввел в действие решение СНБО по усилению кибербезопасности

Зеленский ввел в действие решение СНБО по усилению кибербезопасности
Украина получит летальное оружие из США – Минобороны

Украина получит летальное оружие из США – Минобороны
Берлин не планирует отвечать на санкции США против &quot;Северного потока - 2&quot;

Берлин не планирует отвечать на санкции США против "Северного потока…
Глава &quot;Газпрома&quot; назвал условия контракта с Украиной

Глава "Газпрома" назвал условия контракта с Украиной
Тариф на транзит российского газа будет увеличен, - Оржель

Тариф на транзит российского газа будет увеличен, - Оржель
ВАМ ЭТО БУДЕТ ИНТЕРЕСНО
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
В Пакистане преподавателя приговорили к смертной казни &quot;за богохульство&quot;

В Пакистане преподавателя приговорили к смертной казни "за богохульство"
Как спастись от рака: медики дали совет людям за 40

Как спастись от рака: медики дали совет людям за 40
В Берлине предотвратили теракт на рождественской ярмарке

В Берлине предотвратили теракт на рождественской ярмарке
Гвидо Арджентини: фотограф, который воплощает сексуальные фантазии

Гвидо Арджентини: фотограф, который воплощает сексуальные фантазии
Масштабная спецоперация: в Берлине предотвратили теракт на рождественском рынке

Масштабная спецоперация: в Берлине предотвратили теракт на рождественском рынке
Помпео: Вето Китая и РФ на гумпомощь Сирии является позорным

Помпео: Вето Китая и РФ на гумпомощь Сирии является позорным
Артем ПРИМА: «Стрельбой пока недоволен»

Артем ПРИМА: «Стрельбой пока недоволен»
Дело Шеремета. Муж детского хирурга Кузьменко рассказал, почему в беседе с Бучей говорил о суициде

Дело Шеремета. Муж детского хирурга Кузьменко рассказал, почему в беседе…
Обработано новостей за сегодня: 2017
Сайт работает в тестовом режиме. Свои предложения и замечания присылайте на gottstat@gmail.com
Разделы сайта
Главные новости дня | Рейтинг депутатов Верховной рады | Рейтинг мэров | Рейтинг губернаторов | Обещания Президента Порошенко | Электронные петиции в Украине | Теги
© 2017 «Gottstat.com». Все права защищены.
Использование любых материалов, размещённых на сайте, разрешается при условии ссылки на Gottstat.com.