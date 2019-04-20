  1. Главная
  2. Новости
  3. Общество
  4. Глава ОБСЕ призвал стороны конфликта на Донбассе возобновить переговоры о перемирии
Общество
ЛIГАБiзнесIнформ ЛIГАБiзнесIнформ · · Обновлено в 11:22
· Переговоры · Словакия
Глава ОБСЕ призвал стороны конфликта на Донбассе возобновить переговоры о перемирии

Глава ОБСЕ призвал стороны конфликта на Донбассе возобновить переговоры о перемирии (12 новостей)

«Мирослав Лайчак сожалеет, что в ТКГ не смогли договориться об очередном объявлении режима тишины»

Председатель ОБСЕ и министр иностранных и европейских дел Словакии Мирослав Лайчак выразил сожаление, что трехсторонняя контактная группа в Минске и ее рабочая группа по вопросам безопасности не смогли договориться о "пасхальном" перемирии и призвал продолжить переговоры. Об этом сообщает пресс-служба ОБСЕ.

Лайчак подчеркнул важную необходимость не только повторно взять на себя обязательства по восстановлению перемирия, но и договориться о постоянном и необратимом прекращении огня.

"Ежедневно на востоке Украины страдают люди. Обязанность сторон - обеспечить безопасную среду, и это ключевая предпосылка для любого положительного развития, включая улучшение сложной гуманитарной ситуации", - отметил Лайчак.

Пасхальное перемирие должно было вступить в силу 19 апреля в 12:00

Зеленский проведет переговоры с Макроном в один день с Порошенко
Зеленский проведет переговоры с Макроном в один день с Порошенко

Первый вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко заявила, что страна-агрессор Россия во время скай-конференции отказалась поддержать инициативу Украины об объявлении "пасхального" перемирия.

Обновлено в 11:15 Глава ОБСЕ и министр иностранных и европейских дел Словакии Мирослав Лайчак сожалеет, что Трехсторонняя контактная группа в Минске и ее рабочая группа по вопросам безопасности не смогли договориться о "пасхальном" перемирии и призвал продолжить переговоры

Обновлено в 11:22 "Каждый день люди на востоке Украины испытывают трудности. Обязанность сторон – гарантировать безопасную и надежную среду, и это является ключевым условием для любого позитивного развития, включая улучшение тяжелой гуманитарной ситуации", – сказал Лайчак.

ФОТО К НОВОСТИ: «Глава ОБСЕ призвал стороны конфликта на Донбассе возобновить переговоры о перемирии»
Фото Глава ОБСЕ призвал к переговорам о "пасхальном" перемирии
Фото Глава ОБСЕ призвал к переговорам о "пасхальном" перемирии
Фото "Пасхальное" перемирие: ОБСЕ требует переговоров
ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
Канал 112 Канал 112  ·  20.04.19, 05:19 Действующий председатель ОБСЕ и министр иностранных дел Словакии Мирослав Лайчак выразил сожаление по поводу того, что Трехсторонняя контактная группа и ее Рабочая группа по вопросам безопасности 18 апреля…
РБК Украина РБК Украина  ·  20.04.19, 07:51 Действующий председатель ОБСЕ Мирослав Лайчак выразил глубокое сожаление по поводу того, что Трехсторонняя контактная группа и ее рабочая группа по вопросам безопасности не смогли договориться о перемирии.…
Гордон Гордон  ·  20.04.19, 08:24 В полночь 18 апреля на Донбассе вступило в силу "пасхальное перемирие", которое Украина ввела в одностороннем порядке. Боевики сразу же его нарушили. Действующий председатель ОБСЕ Мирослав Лайчак заявил,…
Цензор.НЕТ Цензор.НЕТ  ·  20.04.19, 09:15 Председатель ОБСЕ и министр иностранных и европейских дел Словакии Мирослав Лайчак выразил глубокое сожаление, что Трехсторонняя контактная группа в Минске не смогли договориться о "Пасхальном перемирии".
ВСЕ ИСТОЧНИКИ
Газета День Газета День  ·  20.04.19, 09:27 Действующий председатель ОБСЕ Мирослав Лайчак выразил глубокое сожаление по поводу того, что Трехсторонняя контактная группа и ее рабочая группа по вопросам безопасности не смогли договориться о перемирии.…
ИА Українські Новини ИА Українські Новини  ·  20.04.19, 09:40 Председатель ОБСЕ, министр иностранных и европейских дел Словакии Мирослав Лайчак призвал Трехстороннюю контактную группу в Минске и ее рабочую группу по вопросам безопасности продолжить переговоры о…
ForUm ForUm  ·  20.04.19, 09:55 Действующий председатель ОБСЕ Мирослав Лайчак выразил глубокое сожаление по поводу того, что Трехсторонняя контактная группа и ее рабочая группа по вопросам безопасности не смогли договориться о перемирии.…
Зеркало Недели Зеркало Недели  ·  20.04.19, 10:09 Мирослав Лайчак сожалеет, что в ТКГ не смогли договориться об очередном объявлении режима тишины.
Интернет-издание «Остров» Интернет-издание «Остров»  ·  20.04.19, 11:15 Глава ОБСЕ и министр иностранных и европейских дел Словакии Мирослав Лайчак сожалеет, что Трехсторонняя контактная группа в Минске и ее рабочая группа по вопросам безопасности не смогли договориться о…
Корреспондент.net Корреспондент.net  ·  20.04.19, 11:22 Председатель ОБСЕ Мирослав Лайчак выразил глубокое сожаление по поводу того, что Трехсторонняя контактная группа и ее рабочая группа по вопросам безопасности не смогли договориться о "пасхальном" перемирии.…
УПОМИНАЕМЫЕ ПЕРСОНЫ В СЮЖЕТЕ:
ПОСЛЕДНЕЕ ИЗ РУБРИКИ «Общество»
Глава ОБСЕ призвал стороны конфликта на Донбассе возобновить переговоры о перемирии

Глава ОБСЕ призвал стороны конфликта на Донбассе возобновить переговоры о…
Вблизи линии столкновения на Донбассе разбился беспилотник ОБСЕ

Вблизи линии столкновения на Донбассе разбился беспилотник ОБСЕ
Мужчина отрезал себе палец, проголосовав за правящую партию

Мужчина отрезал себе палец, проголосовав за правящую партию
Из-за дебатов на въезде в Киев возник транспортный коллапс – МВД

Из-за дебатов на въезде в Киев возник транспортный коллапс –…
Будь в курсе: две станции метро в центре закрыты на вход и выход

Будь в курсе: две станции метро в центре закрыты на…
Будьте в теме: Супрун рассказала, как побороть страх перед публикой

Будьте в теме: Супрун рассказала, как побороть страх перед публикой
Тодоренко и Топалов впервые показали лицо сына

Тодоренко и Топалов впервые показали лицо сына
Укрзализныця запускает поезд Днепр-Перемышль

Укрзализныця запускает поезд Днепр-Перемышль
ВАМ ЭТО БУДЕТ ИНТЕРЕСНО
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Журналисты выяснили, как Коломойский вивел 5,5 млрд долларов из Приватбанка

Журналисты выяснили, как Коломойский вивел 5,5 млрд долларов из Приватбанка
&quot;КрымИх&quot;: Россию ждал неприятный сюрприз

"КрымИх": Россию ждал неприятный сюрприз
В Одесской области горе-мать выбросила малыша в выгребную яму уличного туалета

В Одесской области горе-мать выбросила малыша в выгребную яму уличного…
Задержали военного, сбежавшего из части с автоматом

Задержали военного, сбежавшего из части с автоматом
НХЛ. Легендарный Стив Айзерман стал генеральным менеджером Детройта

НХЛ. Легендарный Стив Айзерман стал генеральным менеджером Детройта
Сайт Порошенко назвал боевиков &quot;ЛДНР&quot; повстанцами, как Зеленский на дебатах

Сайт Порошенко назвал боевиков "ЛДНР" повстанцами, как Зеленский на дебатах
Мирча ЛУЧЕСКУ: «Шахтер получил более 350 млн евро на продаже игроков»

Мирча ЛУЧЕСКУ: «Шахтер получил более 350 млн евро на продаже…
В Кривом Роге разыскивают очевидцев жуткого ДТП, в котором пострадала женщина с ребенком, - ФОТО

В Кривом Роге разыскивают очевидцев жуткого ДТП, в котором пострадала…
Обработано новостей за сегодня: 2017
Сайт работает в тестовом режиме. Свои предложения и замечания присылайте на gottstat@gmail.com
Разделы сайта
Главные новости дня | Рейтинг депутатов Верховной рады | Рейтинг мэров | Рейтинг губернаторов | Обещания Президента Порошенко | Электронные петиции в Украине | Теги
© 2017 «Gottstat.com». Все права защищены.
Использование любых материалов, размещённых на сайте, разрешается при условии ссылки на Gottstat.com.