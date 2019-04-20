Глава ОБСЕ призвал стороны конфликта на Донбассе возобновить переговоры о перемирии (12 новостей) «Мирослав Лайчак сожалеет, что в ТКГ не смогли договориться об очередном объявлении режима тишины»

Председатель ОБСЕ и министр иностранных и европейских дел Словакии Мирослав Лайчак выразил сожаление, что трехсторонняя контактная группа в Минске и ее рабочая группа по вопросам безопасности не смогли договориться о "пасхальном" перемирии и призвал продолжить переговоры. Об этом сообщает пресс-служба ОБСЕ.

Лайчак подчеркнул важную необходимость не только повторно взять на себя обязательства по восстановлению перемирия, но и договориться о постоянном и необратимом прекращении огня.

"Ежедневно на востоке Украины страдают люди. Обязанность сторон - обеспечить безопасную среду, и это ключевая предпосылка для любого положительного развития, включая улучшение сложной гуманитарной ситуации", - отметил Лайчак.

Пасхальное перемирие должно было вступить в силу 19 апреля в 12:00

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Первый вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко заявила, что страна-агрессор Россия во время скай-конференции отказалась поддержать инициативу Украины об объявлении "пасхального" перемирия.

Обновлено в 11:15 Глава ОБСЕ и министр иностранных и европейских дел Словакии Мирослав Лайчак сожалеет, что Трехсторонняя контактная группа в Минске и ее рабочая группа по вопросам безопасности не смогли договориться о "пасхальном" перемирии и призвал продолжить переговоры

Обновлено в 11:22 "Каждый день люди на востоке Украины испытывают трудности. Обязанность сторон – гарантировать безопасную и надежную среду, и это является ключевым условием для любого позитивного развития, включая улучшение тяжелой гуманитарной ситуации", – сказал Лайчак.