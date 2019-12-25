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РБК Украина РБК Украина · · Обновлено в 14:44
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Глава ПЦУ Епифаний поздравил христиан, которые сегодня празднуют Рождество

Глава ПЦУ Епифаний поздравил христиан, которые сегодня празднуют Рождество (5 новостей)

«По словам предстоятеля ПЦУ, Рождество объединяет всех христиан, независимо от календаря, страны проживания или национальности»

В среду, 25 декабря, предстоятель Православной церкви Украины (ПЦУ) митрополит Епифаний поздравил христиан, которые сегодня празднуют Рождество. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Епифания.

Он поздравил христиан из других Поместных Православных Церквей и христиан латинского обряда.

"Самые искренние поздравления нашим братьям и сестрам из других Поместных Православных Церквей и христианам латинского обряда, которые празднуют сегодня событие Рождества Господа нашего Иисуса Христа! Как христиане, члены Единой, Святой, Соборной и Апостольской Церкви Христовой мы радуемся вместе с вами и передаем самые теплые пожелания, а также выражаем свою сердечную близость и братскую любовь", - написал Епифаний.

По его словам, Рождество объединяет всех христиан, независимо от календаря, страны проживания или национальности

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"Событие Рождества Христова - это то, что объединяет всех христиан, независимо от календаря, страны проживания или национальности. Пусть свет этого великого праздника преодолевает все преграды и недоразумения между людьми, украшает души добродетелями христианского благочестия, а сердца и уста объединяет общей благодарственной молитвой", - указано в сообщении предстоятеля ПЦУ.

Найщиріші вітання нашим братам і сестрам з інших Помісних Православних Церков та християнам латинського обряду, які...

Опубліковано Митрополит Епіфаній Середа, 25 грудня 2019 р.

Обновлено в 14:06 По словам предстоятеля ПЦУ, Рождество объединяет всех христиан, независимо от календаря, страны проживания или национальности.

Обновлено в 14:44 В среду, 25 декабря, предстоятель Православной церкви Украины (ПЦУ) митрополит Епифаний поздравил христиан, которые сегодня празднуют Рождество. Об этом говорится в Facebook Епифания. Так, митрополит поздравил христиан из других Поместных Православных Церквей и христиан латинского обряда. "Самые искренние поздравления нашим братьям и сестрам из других Поместных Православных Церквей и христианам латинского обряда, которые празднуют сегодня событие Рождества Господа нашего Иисуса Христа! Как христиане, члены Единой, Святой, Соборной и Апостольской Церкви Христовой мы радуемся вместе с вами и передаем самые теплые пожелания, а также выражаем свою сердечную близость и братскую любовь", - написал Епифаний. По его словам, Рождество объединяет всех христиан, независимо от календаря, страны проживания или национальности "Событие Рождества Христова - это то, что объединяет всех христиан, независимо от календаря, страны проживания или национальности. Пусть свет этого великого праздника преодолевает все преграды и недоразумения между людьми, украшает души добродетелями христианского благочестия, а сердца и уста объединяет общей благодарственной молитвой", - указано в сообщении предстоятеля ПЦУ.

ФОТО К НОВОСТИ: «Глава ПЦУ Епифаний поздравил христиан, которые сегодня празднуют Рождество»
Фото Предстоятель ПЦУ Епифаний поздравил христиан, которые сегодня праздуют Рождество
Фото Епифаний поздравил христиан, которые сегодня празднуют Рождество
Фото «Рождество объединяет всех христиан»: Епифаний поздравил верующих с Рождеством
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Цензор.НЕТ Цензор.НЕТ  ·  25.12.19, 12:57 В среду, 25 декабря, предстоятель Православной церкви Украины (ПЦУ) митрополит Епифаний поздравил христиан, которые сегодня празднуют Рождество Христово.
Фокус Фокус  ·  25.12.19, 13:28 Предстоятель Православной церкви Украины митрополит Епифаний поздравил христиан, которые сегодня празднуют Рождество. Об этом Епифаний написал в Facebook. "Самые искренние поздравления нашим братьям и…
Униан Униан  ·  25.12.19, 14:06 По словам предстоятеля ПЦУ, Рождество объединяет всех христиан, независимо от календаря, страны проживания или национальности.
Голос.UA Голос.UA  ·  25.12.19, 14:44 В среду, 25 декабря, предстоятель Православной церкви Украины (ПЦУ) митрополит Епифаний поздравил христиан, которые сегодня празднуют Рождество. Об этом говорится в Facebook Епифания. Так, митрополит…
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