Глава ПЦУ Епифаний поздравил христиан, которые сегодня празднуют Рождество (5 новостей) «По словам предстоятеля ПЦУ, Рождество объединяет всех христиан, независимо от календаря, страны проживания или национальности»

В среду, 25 декабря, предстоятель Православной церкви Украины (ПЦУ) митрополит Епифаний поздравил христиан, которые сегодня празднуют Рождество. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Епифания.

Он поздравил христиан из других Поместных Православных Церквей и христиан латинского обряда.

"Самые искренние поздравления нашим братьям и сестрам из других Поместных Православных Церквей и христианам латинского обряда, которые празднуют сегодня событие Рождества Господа нашего Иисуса Христа! Как христиане, члены Единой, Святой, Соборной и Апостольской Церкви Христовой мы радуемся вместе с вами и передаем самые теплые пожелания, а также выражаем свою сердечную близость и братскую любовь", - написал Епифаний.

По его словам, Рождество объединяет всех христиан, независимо от календаря, страны проживания или национальности

Минюст США начнет расследование против Facebook: подробности

"Событие Рождества Христова - это то, что объединяет всех христиан, независимо от календаря, страны проживания или национальности. Пусть свет этого великого праздника преодолевает все преграды и недоразумения между людьми, украшает души добродетелями христианского благочестия, а сердца и уста объединяет общей благодарственной молитвой", - указано в сообщении предстоятеля ПЦУ.

Найщиріші вітання нашим братам і сестрам з інших Помісних Православних Церков та християнам латинського обряду, які...

Опубліковано Митрополит Епіфаній Середа, 25 грудня 2019 р.

Обновлено в 14:06 По словам предстоятеля ПЦУ, Рождество объединяет всех христиан, независимо от календаря, страны проживания или национальности.

Обновлено в 14:44 В среду, 25 декабря, предстоятель Православной церкви Украины (ПЦУ) митрополит Епифаний поздравил христиан, которые сегодня празднуют Рождество. Об этом говорится в Facebook Епифания. Так, митрополит поздравил христиан из других Поместных Православных Церквей и христиан латинского обряда. "Самые искренние поздравления нашим братьям и сестрам из других Поместных Православных Церквей и христианам латинского обряда, которые празднуют сегодня событие Рождества Господа нашего Иисуса Христа! Как христиане, члены Единой, Святой, Соборной и Апостольской Церкви Христовой мы радуемся вместе с вами и передаем самые теплые пожелания, а также выражаем свою сердечную близость и братскую любовь", - написал Епифаний. По его словам, Рождество объединяет всех христиан, независимо от календаря, страны проживания или национальности "Событие Рождества Христова - это то, что объединяет всех христиан, независимо от календаря, страны проживания или национальности. Пусть свет этого великого праздника преодолевает все преграды и недоразумения между людьми, украшает души добродетелями христианского благочестия, а сердца и уста объединяет общей благодарственной молитвой", - указано в сообщении предстоятеля ПЦУ.