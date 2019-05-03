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Главе Конституционного суда отказали в визе США

Главе Конституционного суда отказали в визе США (5 новостей)

«Главе Конституционного суда Станиславу Шевчуку отказали в визе в Соединенные Штаты Америки. Об этом 3 мая в Facebook сообщает Центр противодействия коррупции. «У главы Конституционного суда…»

Председатель Конституционного Суда Украины Станислав Шевчук лишился американской визы из-за отмены статьи о незаконном обогащении, сообщает Центр противодействия коррупции.Председателю Конституционного Суда Украины (КСУ) Станиславу Шевчуку отказали в визе в США. Об этом 3 мая написал Центр противодействия коррупции (ЦПК) в Facebook.

"У председателя Конституционного Суда Украины произошла неприятность. Станиславу Шевчуку отказали в визе в США. Источники отмечают, что Шевчук лишился американской визы из-за отмены статьи о незаконном обогащении", говорится в сообщении.

В ЦПК уточнили, что не имеют сведений, что США аннулируют визы всем судьям КС и депутатам Верховной Рады, причастным к отмене уголовной ответственности за незаконное обогащение.

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26 февраля КСУ признал ст. 382-2 Уголовного кодекса Украины (незаконное обогащение) не соответствующей Основному закону и отменил ее. В решении говорится, что она не согласуется с конституционным принципом презумпции невиновности и с конституционным предписанием о недопустимости привлечения лица к ответственности за отказ давать показания или объяснения в отношении себя, членов семьи или близких родственников (ст. 62 и 63 Конституции).

ФОТО К НОВОСТИ: «Главе Конституционного суда отказали в визе США»
Фото США отказали в визе главе КСУ, - ЦПК
Фото США отказали в визе председателю Конституционного суда
Фото Главе Конституционного суда отказали в визе США
Фото США отказали в визе главе Конституционного суда Украины Шевчуку - Центр противодействия коррупции
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Gazeta.ua Gazeta.ua  ·  03.05.19, 16:38 Председателю Конституционного суда Станиславу Шевчуку отказали в визе в США. Об этом сообщает Центр противодействия коррупции. Источники центра сообщили, что Шевчук лишился американской визы из-за отмены…
Главком Главком  ·  03.05.19, 16:42 Председателю Конституционного суда Станиславу Шевчуку отказали в визе в Соединеные Штаты Америки. Об этом Центр противодействия коррупции сообщил в Фейсбуке. «У главы Конституционного суда Украины…
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