Главе Конституционного суда отказали в визе США (5 новостей) «Главе Конституционного суда Станиславу Шевчуку отказали в визе в Соединенные Штаты Америки. Об этом 3 мая в Facebook сообщает Центр противодействия коррупции. «У главы Конституционного суда…»

Председатель Конституционного Суда Украины Станислав Шевчук лишился американской визы из-за отмены статьи о незаконном обогащении, сообщает Центр противодействия коррупции.Председателю Конституционного Суда Украины (КСУ) Станиславу Шевчуку отказали в визе в США. Об этом 3 мая написал Центр противодействия коррупции (ЦПК) в Facebook.

"У председателя Конституционного Суда Украины произошла неприятность. Станиславу Шевчуку отказали в визе в США. Источники отмечают, что Шевчук лишился американской визы из-за отмены статьи о незаконном обогащении", говорится в сообщении.

В ЦПК уточнили, что не имеют сведений, что США аннулируют визы всем судьям КС и депутатам Верховной Рады, причастным к отмене уголовной ответственности за незаконное обогащение.

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26 февраля КСУ признал ст. 382-2 Уголовного кодекса Украины (незаконное обогащение) не соответствующей Основному закону и отменил ее. В решении говорится, что она не согласуется с конституционным принципом презумпции невиновности и с конституционным предписанием о недопустимости привлечения лица к ответственности за отказ давать показания или объяснения в отношении себя, членов семьи или близких родственников (ст. 62 и 63 Конституции).