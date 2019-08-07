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  4. Главное – пережить осень: астролог рассказал о болезни Софии Ротару
Общество
Униан Униан ·
Главное – пережить осень: астролог рассказал о болезни Софии Ротару

Главное – пережить осень: астролог рассказал о болезни Софии Ротару (4 новости)

«Рассказываем, что София Ротару сделала для советской моды»

В честь дня рождения Ротару УНИАН собрал для Вас самые интересные подробности ее жизни.

ФОТО К НОВОСТИ: «Главное – пережить осень: астролог рассказал о болезни Софии Ротару»
Фото София Ротару празднует 72-летие: какими слухами обросла жизнь певицы и в чем она переплюнула Пугачеву
Фото Главное – пережить осень: астролог рассказал о болезни Софии Ротару
Фото Софии Ротару – 72: история любви и путь к успеху легендарной певицы
ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
Главред Главред  ·  07.08.19, 06:43 7 августа отмечает свой 72-ой день рождения легендарная певица София Ротару. Поклонники артистки строили догадки о состоянии здоровья Софии Михайловны, потому что в СМИ были сообщения о том, что она серьезно...
Журнал ХОЧУ Журнал ХОЧУ  ·  07.08.19, 09:30 Рассказываем, что София Ротару сделала для советской моды
ТСН ТСН  ·  07.08.19, 10:10 Исполнительница даже в 72 остается одной из красивейших женщин эстрады.
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