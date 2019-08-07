Главное – пережить осень: астролог рассказал о болезни Софии Ротару

Главред · 07.08.19, 06:43

7 августа отмечает свой 72-ой день рождения легендарная певица София Ротару. Поклонники артистки строили догадки о состоянии здоровья Софии Михайловны, потому что в СМИ были сообщения о том, что она серьезно...