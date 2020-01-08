  1. Главная
  2. Новости
  3. Украина
  4. Главной страной в расследовании катастрофы самолета МАУ является Иран, - политический директор МИД Макеев
Украина
Корреспондент.net Корреспондент.net ·
· Самолет · Авиакомпания · Facebook · Международное право · Иран
Главной страной в расследовании катастрофы самолета МАУ является Иран, - политический директор МИД Макеев

Главной страной в расследовании катастрофы самолета МАУ является Иран, - политический директор МИД Макеев (3 новости)

«Независимую комиссию по расследованию авиакатастрофы самолета украинской авиакомпании МАУ вблизи Тегерана, согласно международному праву, должно создать Иран как страна, в…»

Независимую комиссию по расследованию авиакатастрофы самолета украинской авиакомпании МАУ вблизи Тегерана, согласно международному праву, должен создать Иран как страна, в которой произошел трагический инцидент. Об этом написал в Facebook политический директор МИД Украины Алексей Макеев.

"Расследования авиакатастроф - это дело специалистов... Они регламентируются международным правом, в частности приложением 13 к Чикагской конвенции о международной гражданской авиации 1944 года. И происходит в сотрудничестве со многими государствами. Главным в расследовании выступает государство, в котором произошла трагедия. Именно оно образует независимую комиссию по расследованию. Она также должна оперативно сообщить о катастрофе государство, где зарегистрировано судно, государство-оператора (в обоих последних случаях это - Украина), государство, где воздушное судно было спроектировано/изготовлено, а также ИКАО (Международная организация гражданской авиации - ред.)" - отметил Макеев.

Он добавил, что в расследовании могут также участвовать упомянутые выше государства, а также государства, граждане которых пострадали в катастрофе.

В Иран сегодня вылетит самолет с украинскими специалистами
В Иран сегодня вылетит самолет с украинскими специалистами

Политический директор МИД напомнил, что Украина заявила о своем намерении присоединиться к работе комиссии по расследованию.

"Это было подчеркнуто, в частности, во время сегодняшнего телефонного разговора министра иностранных дел Украины с министром иностранных дел Ирана. Украина заинтересована в расследовании причин этой ужасной катастрофы. И будет делать все необходимое с этой целью", - резюмировал Макеев.

ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
Цензор.НЕТ Цензор.НЕТ  ·  08.01.20, 19:08 Независимую комиссию по расследованию авиакатастрофы самолета украинской авиакомпании МАУ вблизи Тегерана, согласно международному праву, должно создать Иран как страна, в которой произошел трагический…
Газета День Газета День  ·  08.01.20, 20:30 Независимую комиссию по расследованию авиакатастрофы самолета украинской авиакомпании МАУ вблизи Тегерана, согласно международному праву, должен создать Иран как страна, в которой произошел трагический…
ПОСЛЕДНЕЕ ИЗ РУБРИКИ «Украина»
Украина запретила полеты в Иран и Ирак

Украина запретила полеты в Иран и Ирак
Пассажирский автобус и два автомобиля столкнулись на Днепропетровщине: один человек погиб, 12 - травмированы, - полиция. ФОТО

Пассажирский автобус и два автомобиля столкнулись на Днепропетровщине: один человек…
Авиакатастрофа самолета в Иране: Зеленский поручил генпрокурору открыть уголовное производство

Авиакатастрофа самолета в Иране: Зеленский поручил генпрокурору открыть уголовное производство
Авиакатастрофа МАУ в Иране: Зеленский поручил создать оперативный штаб при СНБО

Авиакатастрофа МАУ в Иране: Зеленский поручил создать оперативный штаб при…
В Тегеране разбился украинский самолет с 180 людьми за борту: первые фото с места трагедии

В Тегеране разбился украинский самолет с 180 людьми за борту:…
ОБСЕ неправдиво пишет о нарушении Украиной минских договоренностей, – штаб ООС

ОБСЕ неправдиво пишет о нарушении Украиной минских договоренностей, – штаб…
Зимний путь: поезд в Борисполь сломался по дороге в очередной раз

Зимний путь: поезд в Борисполь сломался по дороге в очередной…
Зеленский из заснеженных Карпат махнул в жаркий Оман: в чем причина

Зеленский из заснеженных Карпат махнул в жаркий Оман: в чем…
ВАМ ЭТО БУДЕТ ИНТЕРЕСНО
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
&quot;Уже не смешно&quot;: Мендель выдала новый &quot;перл&quot; о &quot;страшном&quot; Зеленском

"Уже не смешно": Мендель выдала новый "перл" о "страшном" Зеленском
Реал сыграет в финале Суперкубка Испании

Реал сыграет в финале Суперкубка Испании
Компания Boeing заявила о готовности помогать Украине

Компания Boeing заявила о готовности помогать Украине
Самые красивые мужчины 2019: неожиданный выбор народных судей

Самые красивые мужчины 2019: неожиданный выбор народных судей
Президент Естонії відмовилася приймати від Росії вино з окупованого Криму

Президент Естонії відмовилася приймати від Росії вино з окупованого Криму
&quot;Західна розвідка не бачить ознак збиття рейсу МАУ&quot;: реакція світу на авіакатастрофу в Ірані – сюжет (Відео)

"Західна розвідка не бачить ознак збиття рейсу МАУ": реакція світу…
Реал нанес сокрушительное поражение Валенсии и вышел в финал Суперкубка

Реал нанес сокрушительное поражение Валенсии и вышел в финал Суперкубка
Принц Гарри и Меган Маркл решили сложить с себя королевские полномочия - что это значит/В новом году герцоги Сассекские намерены начать кардинально новую жизнь

Принц Гарри и Меган Маркл решили сложить с себя королевские…
Обработано новостей за сегодня: 2017
Сайт работает в тестовом режиме. Свои предложения и замечания присылайте на gottstat@gmail.com
Разделы сайта
Главные новости дня | Рейтинг депутатов Верховной рады | Рейтинг мэров | Рейтинг губернаторов | Обещания Президента Порошенко | Электронные петиции в Украине | Теги
© 2017 «Gottstat.com». Все права защищены.
Использование любых материалов, размещённых на сайте, разрешается при условии ссылки на Gottstat.com.