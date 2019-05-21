  1. Главная
  2. Новости
  3. Политика
  4. Главный аргумент для роспуска Рады – низкое доверие граждан, а юридическое основание – отсутствие коалиции с 2016 г.
Политика
Гордон Гордон ·
· Парламент · Институт · Учебное заведение · Коалиция · Встреча · Роспуск Рады
Главный аргумент для роспуска Рады – низкое доверие граждан, а юридическое основание – отсутствие коалиции с 2016 г.

Главный аргумент для роспуска Рады – низкое доверие граждан, а юридическое основание – отсутствие коалиции с 2016 г. (7 новостей)

«Аргумент — низкое доверие к этой институции»

Граждане Украины дали крайне низкую оценку эффективности парламента, заявил президент Владимир Зеленский во время встречи с лидерами фракций Рады.Существуют как политические, так и юридические основания для прекращения полномочий Верховной Рады VIII созыва и назначения досрочных парламентских выборов. Об этом на встрече с главами парламентских фракций 21 мая заявил президент Украины Владимир Зеленский, информирует его пресс-служба.

"Главным аргументом для роспуска Верховной Рады является крайне низкое доверие граждан Украины к этому институту 4%. Это оценка работы парламента и наиболее весомый аргумент для прекращения его полномочий. Я как гарант Конституции обязан гарантировать права граждан Украины. Юридическое основание для роспуска с 2016 года не существовало коалиции", сказал Зеленский.

Участники встречи обсудили дату проведения досрочных выборов. Она будет зависеть от того, когда президент издаст указ о роспуске парламента, отметили в пресс-службе.

Также речь шла о созыве внеочередного заседания Верховной Рады для принятия изменений в действующее избирательное законодательство, в частности об отмене мажоритарной системы и снижении проходного барьера до 3%.

Кернес и Труханов могут создать совместную партию для участия в парламентских…
Кернес и Труханов могут создать совместную партию для участия в парламентских…

На церемонии инаугурации 20 мая Зеленский объявил о роспуске Верховной Рады.

21 мая в Администрации Президента состоялись консультации Зеленского с главами парламентских фракций. Лидер Радикальной партии Олег Ляшко после встречи заявил, что ориентировочно досрочные парламентские выборы состоятся 21 июля, при этом первый вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко назвала две возможные даты: 21 июля или 28 июля.

ФОТО К НОВОСТИ: «Главный аргумент для роспуска Рады – низкое доверие граждан, а юридическое основание – отсутствие коалиции с 2016 г.»
Фото Зеленский назвал главный аргумент для роспуска Верховной Рады
Фото Главный аргумент для роспуска Рады – низкое доверие граждан, а юридическое основание – отсутствие коалиции с 2016 г.
Фото Зеленский: Главный аргумент для роспуска Рады – доверие граждан Украины к этому институту составляет 4%. Юридическое основание – с 2016 года не было коалиции
Фото Зеленский назвал главную причину роспуска Рады
Фото Зеленский считает главным аргументом для роспуска Рады низкое доверие граждан
ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
ТСН ТСН  ·  21.05.19, 14:22 По словам президента, коалиции не существовало с 2016 года.
Интерфакс-Украина Интерфакс-Украина  ·  21.05.19, 14:24 Президент Украины Владимир Зеленский называет очень низкий уровень доверия граждан к Верховной Раде и фактическое отсутствие коалиции с 2016 года основаниями для досрочных парламентских выборов, сообщается…
Канал 112 Канал 112  ·  21.05.19, 14:31 Президент Украины Владимир Зеленский назвал причину своего решения распустить Верховную Раду - низкое доверие к ней со стороны граждан страны. Об этом он заявил в ходе встречи с руководством парламента…
Факты Факты  ·  21.05.19, 14:42 Аргумент — низкое доверие к этой институции
ВСЕ ИСТОЧНИКИ
Телеграф Телеграф  ·  21.05.19, 14:42 Главный аргумент для роспуска Рады – низкое доверие граждан, а юридическое основание – отсутствие коалиции с 2016 г.
ИА Українські Новини ИА Українські Новини  ·  21.05.19, 14:56 Президент Владимир Зеленский считает главным аргументом для роспуска Верховной Рады низкое доверие граждан к ней, юридическим основанием - отсутствие коалиции. Об этом говорится в сообщении пресс-службы…
УПОМИНАЕМЫЕ ПЕРСОНЫ В СЮЖЕТЕ:
ПОСЛЕДНЕЕ ИЗ РУБРИКИ «Политика»
Президент срочно обратился к спикеру

Президент срочно обратился к спикеру
Зеленский подписал указ о роспуске Рады: названа дата выборов

Зеленский подписал указ о роспуске Рады: названа дата выборов
Зеленский подписал указ о роспуске Верховной Рады

Зеленский подписал указ о роспуске Верховной Рады
Досрочные выборы в Раду могут пройти 21 или 28 июля - И.Геращенко

Досрочные выборы в Раду могут пройти 21 или 28 июля…
В Кремле ответили на призыв Зеленского усилить санкции против РФ

В Кремле ответили на призыв Зеленского усилить санкции против РФ
22 мая состоится заседание суда в деле Червоненко против Сыроид

22 мая состоится заседание суда в деле Червоненко против Сыроид
Климпуш-Цинцадзе готова возглавить правительство в переходный период

Климпуш-Цинцадзе готова возглавить правительство в переходный период
Радник Зеленського назвав офіційну причину розпуску Ради

Радник Зеленського назвав офіційну причину розпуску Ради
ВАМ ЭТО БУДЕТ ИНТЕРЕСНО
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
США ввели санкции против российского конструкторского бюро

США ввели санкции против российского конструкторского бюро
&quot;Карамелька&quot;: Анна Седокова похвасталась пышными формами на сочном фото

"Карамелька": Анна Седокова похвасталась пышными формами на сочном фото
Минюст зарегистрировал партию Вакарчука

Минюст зарегистрировал партию Вакарчука
В України збільшилася кількість отримувачів субсидій

В України збільшилася кількість отримувачів субсидій
Максим Нефьодов у програмі &quot;Інформаційний вечір&quot; на &quot;5 каналі&quot; (Відео)

Максим Нефьодов у програмі "Інформаційний вечір" на "5 каналі" (Відео)
Зеленський попросив Парубія скликати позачергове засідання Ради

Зеленський попросив Парубія скликати позачергове засідання Ради
Десна – Ворскла. Видео гола Петровича

Десна – Ворскла. Видео гола Петровича
Морський трибунал ООН оголосить рішення у справі українських моряків 25 травня

Морський трибунал ООН оголосить рішення у справі українських моряків 25…
Обработано новостей за сегодня: 2017
Сайт работает в тестовом режиме. Свои предложения и замечания присылайте на gottstat@gmail.com
Разделы сайта
Главные новости дня | Рейтинг депутатов Верховной рады | Рейтинг мэров | Рейтинг губернаторов | Обещания Президента Порошенко | Электронные петиции в Украине | Теги
© 2017 «Gottstat.com». Все права защищены.
Использование любых материалов, размещённых на сайте, разрешается при условии ссылки на Gottstat.com.