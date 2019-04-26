Главный военный прокурор Матиос сказал, когда уйдет со службы (4 новости) «Главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос рассказал о своем будущем в качестве госслужащего - по его словам, он не продолжит…»

Главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос в интервью основателю издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону заявил, что его судьба "определена завершением военного контракта".Главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос в эфире авторской программы основателя издания "ГОРДОН" Дмитрия Гордона на канале "112 Украина" 25 апреля заявил, что его контракт заканчивается в октябре 2019 года и если в Украине не наступит мир, он намерен его продлить.

"Я не чиновник, я военный. Моя судьба определена завершением военного контракта 11 октября 2019 года. Дальше или не продлю его, если наступит мир, а если не будет мира, буду дальше служить", сказал он.

Матиос был назначен на должность главного военного прокурора в августе 2014 года.