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Главный военный прокурор Матиос сказал, когда уйдет со службы

Главный военный прокурор Матиос сказал, когда уйдет со службы (4 новости)

«Главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос рассказал о своем будущем в качестве госслужащего - по его словам, он не продолжит…»

Главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос в интервью основателю издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону заявил, что его судьба "определена завершением военного контракта".Главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос в эфире авторской программы основателя издания "ГОРДОН" Дмитрия Гордона на канале "112 Украина" 25 апреля заявил, что его контракт заканчивается в октябре 2019 года и если в Украине не наступит мир, он намерен его продлить.

"Я не чиновник, я военный. Моя судьба определена завершением военного контракта 11 октября 2019 года. Дальше или не продлю его, если наступит мир, а если не будет мира, буду дальше служить", сказал он.

Матиос был назначен на должность главного военного прокурора в августе 2014 года.

ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
УНН УНН  ·  26.04.19, 06:42 В эфире телеканала он сообщил, что он: “Не чиновник, я военный. Моя судьба предопределена окончанием военного контракта 11 октября 2019 года. Далее либо не продолжу,…
Цензор.НЕТ Цензор.НЕТ  ·  26.04.19, 09:51 Главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос рассказал о своем будущем в качестве госслужащего - по его словам, он не продолжит служить только в том случае, если наступит мир.
ЛIГАБiзнесIнформ ЛIГАБiзнесIнформ  ·  26.04.19, 10:30 Главный военный прокурор страны Анатолий Матиос заявил, что покинет службу только после того, как в Украине наступит мир. Об этом он сказал в эфире 112 Украина."Я не чиновник, я военный. Моя судьба предопределена…
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