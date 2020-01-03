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УНН УНН · · Обновлено в 11:49
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Год без поражений: Ливерпуль одержал очередную победу в АПЛ и повторил рекорд

Год без поражений: Ливерпуль одержал очередную победу в АПЛ и повторил рекорд (6 новостей)

«Ливерпуль без проблем обыграл Шеффилд Юнайтед в 21-м туре АПЛ»

Матч "Ливерпуля" с "Шеффилд Юнайтед" на "Энфилде" закрывал программу 21-го тура Английской Премьер-лиги, передает корреспондент УНН.

Мохаммеду Салаху удалось оформить быстрый гол в матче (замкнул прострел Робертсона) на 4 минуте, который позволил "мерсисайдцам" чувствовать себя увереннее. Уже на 64 минуте Садио Мане со второй попытки пробил голкипера гостей и установил окончательные цифры - 2:0.

Примечательно, что "Ливерпуль" в последний раз проигрывал в АПЛ в прошлом сезоне в игре 3 января с "Манчестер Сити" (1:2). В нынешнем сезоне мерсисайдцы выиграли 19 раз в 20 матчах чемпионата.

Добавим, "Ливерпуль" уверенно лидирует в чемпионате, опережая "Лестер" на 13 очков. В следующем туре команду с "Энфилда" ожидает гостевая игра с "Тоттенхэмом".

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Обновлено в 10:18 "Ливерпуль" продолжает серию феноменальных выступлений в АПЛ - за двадцать туров команда Юргена Клоппа отпустила соперникам лишь одну ничью. Вот и вчера "Шеффилд Юнайтед" ничего не смог поделать с лидером - голы Салаха и Мане обеспечили ливерпульцам победу.

Обновлено в 11:49 Ливерпуль без проблем обыграл Шеффилд Юнайтед в 21-м туре АПЛ.

ФОТО К НОВОСТИ: «Год без поражений: Ливерпуль одержал очередную победу в АПЛ и повторил рекорд»
Фото Ливерпуль уверенно обыграл Шеффилд Юнайтед в АПЛ (Фото, Видео)
Фото Год без поражений: Ливерпуль одержал очередную победу в АПЛ и повторил рекорд
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ВСЕ ИСТОЧНИКИ
Телеграф Телеграф  ·  03.01.20, 11:49 Ливерпуль без проблем обыграл Шеффилд Юнайтед в 21-м туре АПЛ.
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