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Голосование за импичмент Трампа состоится 18 декабря

Голосование за импичмент Трампа состоится 18 декабря (5 новостей)

«Она отметила, что такое решение необходимо принять для того, чтобы защитить Конституцию страны»

18 декабря Палата представителей Конгресса США поставит на голосование статьи импичмента президента США Дональда Трампа. Об этом заявила спикер нижней платы Конгресса Нэнси Пелоси в своем обращении к парламентариям.

"Палата представителей будет осуществлять одно из самых торжественных полномочий, предоставленных нам Конституцией, поскольку мы будем голосовать за утверждение двух статей импичмента президента Соединенных Штатов", - заявила Пелоси.Она поблагодарила председателей комитетов за справедливые и прозрачные слушания в рамках процедуры импичмента и призвала поддержать ее в голосовании.

По словам Пелоси, факты ясно показали, что президент злоупотреблял властью ради собственной политической выгоды и препятствовал Конгрессу.

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"В Америке нет никого, кто может быть выше закона", - подчеркнула Пелоси.

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РБК Украина РБК Украина  ·  18.12.19, 05:00 Голосование за импичмент президента США Дональда Трампа в Палате представителей Конгресса США состоится в среду, 18 декабря. Об этом заявила спикер Палаты Ненси Пелоси, передает dpa.Отмечается, что Палата…
ЛIГАБiзнесIнформ ЛIГАБiзнесIнформ  ·  18.12.19, 06:20 Голосование за импичмент президента США Дональда Трампа в Палате представителей Конгресса США произойдет сегодня, 18 декабря. Об этом вчера заявила спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси.По ее словам,…
MIGnews MIGnews  ·  18.12.19, 09:06 Она отметила, что такое решение необходимо принять для того, чтобы защитить Конституцию страны.
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