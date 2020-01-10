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Голые сестры Хадид украсили ежегодный календарь

Голые сестры Хадид украсили ежегодный календарь (4 новости)

«Образ Хадид на черно-белом фото дополнен объемной повязкой на голове»

Популярная супермодель Белла Хадид, которую ранее назвали самой красивой женщиной в мире, показала откровенное фото. Снимок звезда опубликовала на своей странице в Instagram.

На фото, которое сделано для VMagazine calendar, Хадид позирует обнаженной. Звезда отставила одну ногу в сторону, оперевшись в ее бедро рукой. Обнаженную грудь, зону бикини и вторую часть теле модель прикрыла джинсовой курткой.

Образ звезды на черно-белом фото дополнен только объемной повязкой на голове.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Bella (@bellahadid) 9 Янв 2020 в 2:23 PST

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Снимок модели собрал менее чем за день больше 675 тысяч лайков.

Ранее сестра супермодели Джиджи Хадид снялась топлес для календаря. Также Корреспондент писал о том, что "самая красивая женщина" показала фото в бикини.

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ФОТО К НОВОСТИ: «Голые сестры Хадид украсили ежегодный календарь»
Фото Белла Хадид показала "голое" фото для календаря
Фото Голые сестры Хадид украсили ежегодный календарь
Фото Белла Хадид позировала в изящной фотосессии для календаря VMagazine
ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
MIGnews MIGnews  ·  10.01.20, 11:04 Образ Хадид на черно-белом фото дополнен объемной повязкой на голове.
Голос.UA Голос.UA  ·  10.01.20, 11:52 23-летняя Белла Хадид (Bella Hadid) и ее старшая сестра, 24-летняя Джиджи (Gigi Hadid), стали участницами пикантной фотосессии. Американские супермодели появились на страницах ежегодного календаря Vmagazine.…
Gazeta.ua Gazeta.ua  ·  10.01.20, 12:01 Американская супермодель Белла Хадид снялась обнаженной для календаря VMagazine. Снимок звезда опубликовала на своей странице в Instagram. Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Bella (@bellahadid)…
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