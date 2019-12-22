Гончарук: Этой зимой цена на газ расти не будет (5 новостей) «Гончарук: Этой зимой цена на газ расти не будет Видео 21.12»

Премьер Украины Алексей Гончарук заявил, что благодаря новым газовым договоренностям между Украиной и Россией этой зимой цена на газ для украинцев расти не будет. Более того, есть вероятность, что тарифы на тепло станут меньше.

"Правительственная делегация успешно завершила переговоры о подписании ного контракта о транзите российского газа в ЕС. В связи с этим мы получим контракт на пять лет с достаточными объемами, чтобы Украина и Европа чувствовали себя безопасно в плане энергетики", - официально заявил Гончарук. Соответственно, по его словам, "мы не будем заложниками двусторонних переговоров, а будем работать по европейским цивилизованным правилам, которые действуют в странах Европы".

https://youtu.be/7shG8H8MX_s

"Что это означает для украинского бизнеса и украинцев. Это означает, что этой зимой цена на газ расти не будет. Это дает нам - правительству, команде президента - возможность снизить цифру в платежке за коммунальные услуги и за отопление", - отметил премьер.

Берлин не планирует отвечать на санкции США против "Северного потока…

Высший антикоррупционный суд избрал меру пресечения экс-министру промышленной политики, бывшему нардепу Дмитрию Колесникову в виде залога в размере 750 тыс. грн. Суд также возложил на подозреваемого следующие обязанности: сообщать детективов НАБУ об изменении своего места жительства и места работы; воздерживаться от общения со свидетелями в данном уголовном производстве и сдать на хранение детективам НАБУ свои паспорта для выезда за границу, другие документы, дающие право на выезд из Украины.

В случае невыполнения возложенных обязанностей, к подозреваемому может быть применена более жесткая мера пресечения, а также денежное взыскание в размере, определенном УПК Украины.

Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины ожидает укрепления обменного курса гривны после договора с Россией о транзите газа. Об этом заявил министр экономики Тимофей Милованов. "Думаю, возможно, нам придется пересмотреть макропрогноз в отношении курса в части его большего укрепления", – отметил министр.

[gallery columns="4" ids="7446905,7446902,7446900,7446899,7446904,7446903,7446901,7446898"]

Все желающие смогли зажечь лампадку или свечу и принести огонь в свой дом.

Ведущего телеканала Newsone, журналиста Pavlovsky News Андрея Павловского вызвали на допрос по делу об убийстве журналиста "Вестей" Павла Шеремета. Об этом рассказал сам Павловский, подчеркнув, что это стало для него полной неожиданностью. "Позвонили из Главного следственного управления и хотят передать повестку. Снова вызывают на допрос по убийству Павла Шеремета. Дело в том, когда убили Шеремета, моя журналистка находилась на редакционном задании, снимала сюжет о том, куда делись памятники. Хотела там Кличко записать. И услышала взрыв", - рассказал журналист.

https://www.facebook.com/andriy.pavlovskiy/videos/2734794716577266/

Как минимум один человек умер, еще один объявлен пропавшим без вести в субботу, 21 декабря, в Австралии, где сразу в трех штатах бушуют масштабные лесные пожары. В частности, в Новом Южном Уэльсе внезапно изменившийся ветер стал причиной более чем сотни возгораний. Именно здес