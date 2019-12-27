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Гончарук: Города начали снижать тарифы на тепло

Гончарук: Города начали снижать тарифы на тепло (5 новостей)

«Тарифы начали пересматривать в Черкассах, Житомире, Кривом Роге, Обухове и многих других»

Украинские города начали пересматривают тарифы на отопление. Об этом в пятницу, 27 декабря, сообщил премьер-министр Алексей Гончарук в Telegram-канале.

Он напомнил, что ранее Кабмин принял решение, которое позволяет уменьшить сумму в платежке за тепло до 30%.

По словам премьера, тарифы начали пересматривать в Черкассах, Житомире, Кривом Роге, Обухове и многих других.

В нескольких городах пересмотрели тарифы на отопление
В нескольких городах пересмотрели тарифы на отопление

"Яркий пример Кропивницкого - там сумма в платежке уже будет меньше на 28,7%. Призываю всех представителей власти на местах активно приобщаться к этому процессу", - написал он.

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Голос.UA Голос.UA  ·  27.12.19, 12:44 В Кропивницком суммы в платежках за тепло уменьшатся на 28,7%. Об этом заявил премьер-министр Украины Алексей Гончарук. Он добавил, что местная власть в областях уже начала пересматривать тарифы на тепло…
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