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Гончарук: Города начали снижать тарифы на тепло (5 новостей) «Тарифы начали пересматривать в Черкассах, Житомире, Кривом Роге, Обухове и многих других»

Украинские города начали пересматривают тарифы на отопление. Об этом в пятницу, 27 декабря, сообщил премьер-министр Алексей Гончарук в Telegram-канале.

Он напомнил, что ранее Кабмин принял решение, которое позволяет уменьшить сумму в платежке за тепло до 30%.

По словам премьера, тарифы начали пересматривать в Черкассах, Житомире, Кривом Роге, Обухове и многих других.

В нескольких городах пересмотрели тарифы на отопление

"Яркий пример Кропивницкого - там сумма в платежке уже будет меньше на 28,7%. Призываю всех представителей власти на местах активно приобщаться к этому процессу", - написал он.

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