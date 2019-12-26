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УНН УНН · · Обновлено в 13:17
· Гривна
Гончарук не считает проблемой укрепление гривны

Гончарук не считает проблемой укрепление гривны (6 новостей)

«Само укрепление национальной валюты премьер не расценивает как негативное явление»

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук отметил, что не считает укрепление курса гривны отрицательным явлением. Об этом он заявил в эфире одного из каналов.

"Я бы не сказал, что укрепление гривны это негативное явление. Очевидно, что от укрепления гривны очень большая часть людей, которые просто выигрывают. Начиная с того, что зарплата в долларе собственно увеличивается. Начиная с того, что ты можешь импортировать то же оборудование, если ты хочешь здесь что-то производить и тебе нужно купить оборудование, ты можешь там его купить дешевле в гривне. То есть существуют плюсы, а есть минусы", - сказал Гончарук.

По его словам, из-за укрепления гривни, в условиях, когда активно меняются макроэкономические условия, конечно, будет пересматриваться бюджет.

"Очевидно, что уже в первых месяцах мы получим новый макропрогноз, будем садиться со специалистами НБУ и планировать каким образом нам реагировать на происходящее", - отметил Гончарук.

Курс НБУ: Гривна продолжает укрепляться
Курс НБУ: Гривна продолжает укрепляться

Обновлено в 12:33 "Я бы не сказал, что укрепление гривны это негативное явление. Очевидно, что от укрепления гривны очень большая часть людей, которые просто выигрывают. Начиная с того, что зарплата в долларе собственно увеличивается. Начиная с того, что ты можешь импортировать то же…

Обновлено в 13:17 "Сложнее экспортерам очевидно, и это будет иметь определенные негативные эффекты. Сложнее госбюджету, потому что значительная часть поступлений в госбюджет налогообложение импорта. Это значит, что средств в госбюджете станет меньше. Но я бы не стал говорить, что укрепление гривны негативное явление. Есть плюсы, а есть минусы. Очевидно, что есть большая часть людей, которые от укрепления гривны выигрывают. Начиная с того, что зарплата в долларе увеличивается, что мы можешь испортировать то же оборудование, если ты здесь хочешь что-то производить, купить его дешевле в гривне и так далее", сказал глава правительства.

ФОТО К НОВОСТИ: «Гончарук не считает проблемой укрепление гривны»
Фото Премьер: я бы не стал говорить, что укрепление гривни - это негативное явление
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Фото Гончарук: Я бы не стал говорить, что укрепление гривны – негативное явление
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Интерфакс-Украина Интерфакс-Украина  ·  26.12.19, 10:53 Укрепление курса гривни, происходящее в последнее время, отражает растущий спрос на национальную валюту, имеет свои плюсы и минусы, и не стоит расценивать его как негативное явление, заявил премьер-министр…
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Униан Униан  ·  26.12.19, 11:51 Само укрепление национальной валюты премьер не расценивает как негативное явление.
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Гордон Гордон  ·  26.12.19, 13:17 По словам премьер-министра Украины Алексея Гончарука  есть стороны, которые проигрывают от укрепления гривны, например – экспортеры.Премьер-министр Украины Алексей Гончарук не считает…
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