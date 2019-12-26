Гончарук не считает проблемой укрепление гривны

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук отметил, что не считает укрепление курса гривны отрицательным явлением. Об этом он заявил в эфире одного из каналов.

"Я бы не сказал, что укрепление гривны это негативное явление. Очевидно, что от укрепления гривны очень большая часть людей, которые просто выигрывают. Начиная с того, что зарплата в долларе собственно увеличивается. Начиная с того, что ты можешь импортировать то же оборудование, если ты хочешь здесь что-то производить и тебе нужно купить оборудование, ты можешь там его купить дешевле в гривне. То есть существуют плюсы, а есть минусы", - сказал Гончарук.

По его словам, из-за укрепления гривни, в условиях, когда активно меняются макроэкономические условия, конечно, будет пересматриваться бюджет.

"Очевидно, что уже в первых месяцах мы получим новый макропрогноз, будем садиться со специалистами НБУ и планировать каким образом нам реагировать на происходящее", - отметил Гончарук.

Курс НБУ: Гривна продолжает укрепляться

Обновлено в 12:33 "Я бы не сказал, что укрепление гривны это негативное явление. Очевидно, что от укрепления гривны очень большая часть людей, которые просто выигрывают. Начиная с того, что зарплата в долларе собственно увеличивается. Начиная с того, что ты можешь импортировать то же…

Обновлено в 13:17 "Сложнее экспортерам очевидно, и это будет иметь определенные негативные эффекты. Сложнее госбюджету, потому что значительная часть поступлений в госбюджет налогообложение импорта. Это значит, что средств в госбюджете станет меньше. Но я бы не стал говорить, что укрепление гривны негативное явление. Есть плюсы, а есть минусы. Очевидно, что есть большая часть людей, которые от укрепления гривны выигрывают. Начиная с того, что зарплата в долларе увеличивается, что мы можешь испортировать то же оборудование, если ты здесь хочешь что-то производить, купить его дешевле в гривне и так далее", сказал глава правительства.