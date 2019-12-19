Гончарук опроверг фейки о прекращении выплат пенсий и субсидий

Правительство в полном объеме профинансирует пенсии, зарплаты и все социальные выплаты. Об этом заявил премьер-министр Украины Алексей Гончарук в своем видеообращении в Facebook. По его словам, в СМИ сейчас муссируется фейк о том, что в стране какой-то дефолт и проблемы с бюджетом. Он призвал не верить этим слухам, так как ситуация находится под контролем. "У государства есть деньги для того, чтобы выплатить пенсии, зарплаты, субсидии, соцвыплаты и другие защищенные статьи. Проблем по этим платежам нет", – заверил он. Гончарук напомнил, что до конца года осталось 8 финансовых рабочих дней, то есть государство заканчивает бюджетный год. "В этот период ежегодно государственный аппарат пытается перераспределить те средства, которые были сэкономлены в течение года, на какие-то мелочи: кто-то хочет использовать средства на канцелярские товары, закупить бумаги на весь следующий год или просто украсть", – добавил Гончарук. В правительстве, по его словам, решили с этим явлением бороться, поэтому ввели лимит на распределение средств. "До конца финансового года, то есть до 27 декабря, Госказначейство ежедневно вручную будет просматривать все выплаты, которые планируются. Это позволит максимально эффективно потратить деньги украинских налогоплательщиков", – добавил он. Он также добавил, что в ближайшее время министр финансов Оксана Маркарова даст брифинг, на котором объяснит все детали. Как ранее сообщал Фокус: 18 декабря Алексей Гончарук во время открытия Офиса противодействия рейдерству заявил, что в Украине имеются проблемы с наполнением государственного бюджета. 11 декабря президент Владимир Зеленский подписал государственный бюджет на 2020 год.