Гончарук перед отставкой провел тайную встречу с частью Кабмина – СМИ

Алексей Гончарук накануне своей отставки собрал в подвальном помещении организации, где раньше работал, часть министров своего правительства. На встрече он рассказал коллегам, что вскоре потеряет должность премьер-министра.
Почему Гончарук собрал тайную встречу
Бывший премьер 28 февраля понял, что его работе в Кабмине пришел конец, пишет "Украинская правда" со ссылкой на слова бывшего коллеги Гончарука по правительству.
В тот день он собрал в тайном формате часть министров – на Подоле в офисе организации BRDO, из которой когда-то пришел в Зе!Команду, – говорится в сообщении.
По информации экс-коллеги Гончарука, встреча была настолько закрытой, что министры сидели в подвальном помещении. Это единственная комната офиса, в которой нет окон.
Тогда экс-премьер поделился выводами, которые сделал после разговора с Владимиром Зеленским. Гончарук заявил, что вскоре потеряет должность. И добавил, что президент вроде "готов оставить всех министров в следующем правительстве, кроме Бородянского".
Кто присутствовал на встрече
Тогда еще глава правительства пригласил на нее примерно четверть членов правительства:
Что известно об отставке Гончарука