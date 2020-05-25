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Гончарук перед отставкой провел тайную встречу с частью Кабмина – СМИ

Гончарук перед отставкой провел тайную встречу с частью Кабмина – СМИ (3 новости)

«Она прошла подвальном помещении организации, где работал ранее экс-премьер»

Алексей Гончарук накануне своей отставки собрал в подвальном помещении организации, где раньше работал, часть министров своего правительства. На встрече он рассказал коллегам, что вскоре потеряет должность премьер-министра.

Почему Гончарук собрал тайную встречу

Бывший премьер 28 февраля понял, что его работе в Кабмине пришел конец, пишет "Украинская правда" со ссылкой на слова бывшего коллеги Гончарука по правительству.

В тот день он собрал в тайном формате часть министров – на Подоле в офисе организации BRDO, из которой когда-то пришел в Зе!Команду, – говорится в сообщении.

По информации экс-коллеги Гончарука, встреча была настолько закрытой, что министры сидели в подвальном помещении. Это единственная комната офиса, в которой нет окон.

Тогда экс-премьер поделился выводами, которые сделал после разговора с Владимиром Зеленским. Гончарук заявил, что вскоре потеряет должность. И добавил, что президент вроде "готов оставить всех министров в следующем правительстве, кроме Бородянского".

Кто присутствовал на встрече

Тогда еще глава правительства пригласил на нее примерно четверть членов правительства:

  • экс-министра энергетики Алексея Оржеля;

  • министра юстиции Дениса Малюську;

  • вице-премьера Дмитрия Кулебу;

  • министра культуры Владимира Бородянского;

  • министра инфраструктуры Владислава Криклия;

  • экс-министра образования Анну Новосад.

    • Что известно об отставке Гончарука

  • Верховная Рада 4 марта большинством голосов отправила в отставку главу правительства Гончарука. Новым премьером стал Денис Шмыгаль.

  • Формальной причиной отставки Гончарука президент в Верховной Раде назвал отсутствие опыта.

  • Экс-премьер-министр согласился написать заявление на увольнение, хотя мог этого не делать, ведь по закону имел право работать еще полгода.

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    Обозреватель Обозреватель  ·  25.05.20, 09:07 Она прошла подвальном помещении организации, где работал ранее экс-премьер
    Gazeta.ua Gazeta.ua  ·  25.05.20, 09:33 Алексей Гончарук в подвальном помещении организации, где раньше работал, собирал часть министров своего правительства, где рассказал, что вскоре потеряет должность премьер-министра. Об этом пишет "Українська…
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