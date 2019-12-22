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Украинская правда Украинская правда · · Обновлено в 01:35
· Цена на газ · Договоренность · Газ
Гончарук пообещал, что зимой цена на газ расти не будет

Гончарук пообещал, что зимой цена на газ расти не будет (6 новостей и 1 видео)

«Премьер дал новое обещание украинцам»

Глава украинского правительства Алексей Гончарук заявил, что благодаря новым газовым договоренностям между Украиной и РФ в течение зимы 2019/2020 цена на газ для украинцев расти не будет.

Обновлено в 01:03 Премьер дал новое обещание украинцам

Обновлено в 01:35 "Что это означает для украинского бизнеса и украинцев. Это означает, что этой зимой цена на газ расти не будет. Это дает нам - правительству, команде президента - возможность снизить цифру в платежке за коммунальные услуги и за отопление", - заявил премьер.

ФОТО К НОВОСТИ: «Гончарук пообещал, что зимой цена на газ расти не будет»
Фото Гончарук заявил, что зимой цена на газ в платежках не возрастет
Фото Гончарук: Этой зимой цена на газ не будет расти
Фото "Снизить цифру в платежке": Гончарук сделал заявление о цене на газ зимой
ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
Униан Униан  ·  22.12.19, 00:02 По словам Гончарука, тариф за прокачку российского газа будет устанавливаться не на двусторонних переговорах, а по европейским правилам.
Телеграф Телеграф  ·  22.12.19, 00:16 Алексей Гончарук: Мы не будем заложниками двусторонних переговоров.
Цензор.НЕТ Цензор.НЕТ  ·  22.12.19, 00:55 Новые газовые договоренности с Российской Федерацией позволят не поднимать тарифы на газ для украинцев этой зимой.
Обозреватель Обозреватель  ·  22.12.19, 01:03 Премьер дал новое обещание украинцам
ВСЕ ИСТОЧНИКИ
Интернет-газета "Вести" Интернет-газета "Вести"  ·  22.12.19, 01:35 Премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что благодаря новым газовым договоренностям между Украиной и Россией этой зимой цена на газ для украинцев расти не будет. Более того, есть вероятность,…
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