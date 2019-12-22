Гончарук пообещал, что зимой цена на газ расти не будет (6 новостей и 1 видео) «Премьер дал новое обещание украинцам»

Глава украинского правительства Алексей Гончарук заявил, что благодаря новым газовым договоренностям между Украиной и РФ в течение зимы 2019/2020 цена на газ для украинцев расти не будет.

Обновлено в 01:03 Премьер дал новое обещание украинцам

Обновлено в 01:35 "Что это означает для украинского бизнеса и украинцев. Это означает, что этой зимой цена на газ расти не будет. Это дает нам - правительству, команде президента - возможность снизить цифру в платежке за коммунальные услуги и за отопление", - заявил премьер.