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Гончарук поручил до 1 февраля запустить централизованный учет древесины

Гончарук поручил до 1 февраля запустить централизованный учет древесины (5 новостей)

«Алексей Гончарук поручил запустить электронный централизированный учет древесины до 1 февраля 2020 года»

Премьер-министр Алексей Гончарук поручил запустить электронный централизированный учет древесины до 1 февраля 2020 года, сообщил он по итогам совещания с регионами относительно борьбы с теневыми рынками. Об этом Гончарук написал в Telegram.

"Дал поручение, чтобы 1 февраля 2020 года в Украине полноценно заработал централизированный учет древесины: МВС, Гослесагентству и Госэкоинспекции - беспрерывно предотвращать незаконную вырубку лесов и выявлять нарушения, Гослесагентству, другим постоянным лесопользователям и собственникам лесов - публиковать на официальных сайтах информацию относительно лесонарушений. Также ОГА должны предоставить предложения по закреплению за постоянными лесопользователями лесов, которые не имеют собственника", - написал Гончарук.

По его данным, около 12% лесного фонда Украины находится под веданьем органов местного самоуправления. Из 187 постоянных лесопользователей коммунальной собственности к системе электронного оборота подключены 69.

7,5% лесного фонда не закреплены за постоянными лесопользователями, а значит не охраняются и там отсутствует учет.

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Премьер-министр также сообщил о закрытии более 5,3 тыс. нелегальных заведений игрового бизнеса.

Ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский поручил Кабмину ввести электронный учет древесины до 1 ноября. Учет должен осуществляться государственными предприятиями, которые входят в сферу управления Минобороны.

ФОТО К НОВОСТИ: «Гончарук поручил до 1 февраля запустить централизованный учет древесины»
Фото Премьер поручил полноценно запустить централизированный учет древесины в Украине до 1 февраля 2020г
Фото Гончарук поручил до 1 февраля запустить централизованный учет древесины
Фото Гончарук поручил полноценно запустить централизированный учет древесины в Украине до 1 февраля
Фото Гончарук поручил запустить централизированный учет древесины в Украине
ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
Интерфакс-Украина Интерфакс-Украина  ·  10.01.20, 21:07 Премьер-министр Алексей Гончарук поручил запустить электронный централизированный учет древесины до 1 февраля 2020 года, сообщил он по итогам совещания с регионами относительно борьбы с теневыми рынками.
Цензор.НЕТ Цензор.НЕТ  ·  10.01.20, 21:22 Премьер-министр Алексей Гончарук поручил запустить централизованный учет древесины до 1 февраля 2020 года.
Газета День Газета День  ·  10.01.20, 22:07 Премьер-министр Алексей Гончарук поручил запустить централизованный учет древесины до 1 февраля 2020 года. Об этом Гончарук сообщил после совещания с регионами относительно борьбы с теневыми рынками в Телеграм-канале.…
Телеграф Телеграф  ·  10.01.20, 23:23 Алексей Гончарук поручил запустить электронный централизированный учет древесины до 1 февраля 2020 года.
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