Гончарук поручил до 1 февраля запустить централизованный учет древесины

Премьер-министр Алексей Гончарук поручил запустить электронный централизированный учет древесины до 1 февраля 2020 года, сообщил он по итогам совещания с регионами относительно борьбы с теневыми рынками. Об этом Гончарук написал в Telegram.
"Дал поручение, чтобы 1 февраля 2020 года в Украине полноценно заработал централизированный учет древесины: МВС, Гослесагентству и Госэкоинспекции - беспрерывно предотвращать незаконную вырубку лесов и выявлять нарушения, Гослесагентству, другим постоянным лесопользователям и собственникам лесов - публиковать на официальных сайтах информацию относительно лесонарушений. Также ОГА должны предоставить предложения по закреплению за постоянными лесопользователями лесов, которые не имеют собственника", - написал Гончарук.
По его данным, около 12% лесного фонда Украины находится под веданьем органов местного самоуправления. Из 187 постоянных лесопользователей коммунальной собственности к системе электронного оборота подключены 69.
7,5% лесного фонда не закреплены за постоянными лесопользователями, а значит не охраняются и там отсутствует учет.
Премьер-министр также сообщил о закрытии более 5,3 тыс. нелегальных заведений игрового бизнеса.
Ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский поручил Кабмину ввести электронный учет древесины до 1 ноября. Учет должен осуществляться государственными предприятиями, которые входят в сферу управления Минобороны.