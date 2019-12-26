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Гончарук поручил правоохранителям до 9 января 2020 года решить проблему нелегальных АЗС

Гончарук поручил правоохранителям до 9 января 2020 года решить проблему нелегальных АЗС (4 новости)

«Премьер-министр Алексей Гончарук дал поручение ГФС, правоохранителям и органам контроля до 9 января 2020 года решить проблему нелегального оборота горючего»

Премьер-министр Алексей Гончарук заявил, что правительство планирует до 9 января решить проблему с теневым оборотом горючего, передает FaceNews.ua.Дал доручение Государственной фискальной службе, правоохранителям и органам контроля до 9 января 2020 решить эту проблему", - об этом сообщил премьер-министр в Facebook.– Сегодня есть первые результаты: уже закрыто 46 нелегальных АЗС и изъято 1,3 тыс. тонн горюче-смазочных материалов на сумму 33,4 млн грн.

Также начато 18 уголовных уголовных производств, – рассказал премьер-министр Алексей Гончарук.По его словам, 31 объект хозяйствования уже подал документы для получение лицензий.– Все АЗС будут работать по лицензиям либо не будут работать вообще, – подчеркнул глава правительства.

ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
Гордон Гордон  ·  26.12.19, 20:39 Премьер-министр Украины Алексей Гончарук сказал, что за последнее время правоохранители закрыли 46 нелегальных АЗС.26 декабря премьер-министр Украины Алексей Гончарук сообщил в Facebook, что недавно поручил…
Украинская правда Украинская правда  ·  26.12.19, 20:54 Премьер-министр Алексей Гончарук дал поручение ГФС, правоохранителям и органам контроля до 9 января 2020 года решить проблему нелегального оборота горючего.
Главред Главред  ·  26.12.19, 23:32 Премьер-министр Алексей Гочнарук призвал украинцев "стучать" на нелегальный игорный бизнес. Для того чтобы пожаловаться на нелегалов, достаточно позвонить на горячую телефонную линию 1545,...
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