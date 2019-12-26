Гончарук рассказал, когда в Украине перестанут работать нелегальные АЗС

Премьер-министр Алексей Гончарук поручил Государственной фискальной службе (ГФС) и правоохранительным органам решить проблему нелегального оборота топлива до 9 января 2020 года. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале. "Все АЗС будут работать по лицензиям или не будут работать вообще. Правительство борется с нелегальными рынками, в частности, с теневым оборотом топлива. Поручил ГФС, правоохранителями и органам контроля до 9 января 2020 года решить эту проблему", – написал он. Как указал Гончарук, в настоящее время демонтировано 46 незаконных АЗС, открыто 18 уголовных производств, 31 субъект хозяйствования подал документы для получения лицензий. Как ранее сообщал Фокус: Сотрудники СБУ и Национальной полиции в рамках досудебного расследования в уголовном производстве разоблачили схему изготовления в промышленных масштабах и реализации контрафактного топлива. Крупные сети АЗС снизили цены на топливо после того, как их представители провели встречу с президентом Владимиром Зеленским.