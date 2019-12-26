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Экономика и финансы
Фокус Фокус ·
· Премьер-министр · Правоохранительные органы · Январь
Гончарук рассказал, когда в Украине перестанут работать нелегальные АЗС

Гончарук рассказал, когда в Украине перестанут работать нелегальные АЗС (5 новостей)

«Сейчас уже закрыты свыше четырех десятков "нелегалов"»

Премьер-министр Алексей Гончарук поручил Государственной фискальной службе (ГФС) и правоохранительным органам решить проблему нелегального оборота топлива до 9 января 2020 года. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале. "Все АЗС будут работать по лицензиям или не будут работать вообще. Правительство борется с нелегальными рынками, в частности, с теневым оборотом топлива. Поручил ГФС, правоохранителями и органам контроля до 9 января 2020 года решить эту проблему", – написал он. Как указал Гончарук, в настоящее время демонтировано 46 незаконных АЗС, открыто 18 уголовных производств, 31 субъект хозяйствования подал документы для получения лицензий. Как ранее сообщал Фокус: Сотрудники СБУ и Национальной полиции в рамках досудебного расследования в уголовном производстве разоблачили схему изготовления в промышленных масштабах и реализации контрафактного топлива. Крупные сети АЗС снизили цены на топливо после того, как их представители провели встречу с президентом Владимиром Зеленским.

ФОТО К НОВОСТИ: «Гончарук рассказал, когда в Украине перестанут работать нелегальные АЗС»
Фото Гончарук: Все АЗС будут работать по лицензиям либо не будут работать вообще
Фото "По лицензиям или не будут работать вообще". Гончарук озвучил дедлайн закрытия нелегальных АЗС в Украине
Фото Гончарук рассказал, когда в Украине перестанут работать нелегальные АЗС
ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
УНН УНН  ·  26.12.19, 20:13 Премьер-министр Украины Алексей Гончарук анонсировал закрытие нелегальных АЗС до 9 января. Об этом он написал в Telegram."Все АЗС будут работать по лицензиям либо не будут работать вообще. Правительство…
ТСН ТСН  ·  26.12.19, 21:37 Сейчас уже закрыты свыше четырех десятков "нелегалов".
Униан Униан  ·  26.12.19, 21:42 Гончарук написал, что все АЗС будут работать по лицензиям или небудут работать вообще.
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