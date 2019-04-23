Гонтарева, Филатов и Ложкин не собираются идти на допрос в ГПУ (6 новостей) «Прокуратура ведет уголовное производство»

Экс-глава Администрации Президента Борис Ложкин, заместитель главы АП Алексей Филатов не намерены реагировать на повестки о вызове на допрос, появившиеся на сайте Генпрокуратуры 22 апреля, сообщает «Украинская правда».

«Я сейчас нахожусь на работе в АП. Случаи и порядок вызова лица повесткой очень хорошо регламентированы УПК. Пока некоторые следователи занимаются публикациями различных материалов в интернете, то есть pr-активностью вместо выполнения требований УПК, оснований реагировать на такие публикации нет», - сказал Филатов в комментарии УП.

Подобное заявление от адвокатов Ложкина обнародовала 23 апреля на своей странице в Facebook пресс-секретарь бизнесмена Мария Попова.

«Все юридически значимые действия в этом деле заменены интервью и пресс-конференциями, а анонсированные в медиа вызовы, повестки и прочие документы нашему клиенту направлены или вручены не были», - говорится в сообщении.

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Адвокаты считают, что появление имени Ложкина в материалах расследований ГПУ и публичное объявление о подозрении ему «были задуманы как поводы для медийных скандалов» и для привлечения внимания СМИ «для решения политических задач».

«В цивилизованной юридической практике публикация повесток в интернете, как и «уведомления о подозрении», невозможна. Закон не предусматривает вызов посредством публикации на сайте ГПУ», - говорится в заявлении.

Отмечается, что за последние несколько недель адвокаты Ложкина подали в ГПУ более 10 адвокатских запросов и ходатайств о статусе их клиента в деле, а также обо всех вызовах его в ГПУ для участия в процессуальных действиях.

«Следователи ГПУ располагали всеми возможностями для прямого общения, как с нами, так и с клиентом. Однако все наши обращения были проигнорированы, ответов хоть как-то проясняющих ситуацию мы так и не получили», - говорится в заявлении.

Отмечается, что «надуманность обвинений» в отношении Ложкина «будет доказана», а всем зафиксированным ими «многочисленным нарушениям» будет дана оценка в установленном законом порядке.