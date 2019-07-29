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Горбатюк ответил на обвинения Луценко

Горбатюк ответил на обвинения Луценко (4 новости)

«Горбатюк опровергает обвинения в свой адрес со стороны генпрокурора Луценко по делу о подозрениях судьям ОАСК»

Управление спецрасследований ГПУ и его глава Сергей Горбатюк не подготовили в установленном порядке проекты подозрений судьям Окружного админсуда Киева. При этом сам Горбатюк находится в отпуске из которого вышел на один день для пресс-конференции и личного пиара. Об этом у себя на странице в Facebook написал генпрокурор Юрий Луценко.

«Неправда, что Горбатюк не добился приема у генпрокурора для доклада по этому делу. Правда в том, что сам Горбатюк находится с 19/07 по 12/08 в отпуске. Из которого он вышел на один день для пресс-конференции и телепиара. Сейчас опять отдыхает. Проекты подозрений, в установленном порядке зарегистрированные в канцелярии попали на стол замглавы ГПУ только в понедельник в 10:55. Хотя мои заместители работали и в субботу, и в воскресенье. При этом к проектам подозрений подчиненные Горбатюка не добавили ни одного листа доказательств, ни одного файла НСРД», — написал Луценко.

Он отметил, что на завтра его заместитель собирает совещание для заслушивания доказательств по делу. Именно он несет, в том числе уголовную ответственность за объективность подписанного подозрения.

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«Подписывать подозрения на основе телевизионной пресс конференции — абсурд», — заявил Луценко, заверив, что «никаких сантиментов к фигурантам разговоров у нас нет».

«Если мой заместитель, или 1/08 я сам получим все необходимые доказательные материалы следствия и полные протоколы запущенных НАБУ в эфир протоколов НСРД — подозрение будет подписано. Если нет — будет служебная ответственность тех, кто ставит пресс- конференции выше требований УПК», — заявил генпрокурор.

ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
Интерфакс-Украина Интерфакс-Украина  ·  29.07.19, 18:41 Генеральный прокурора Украины Юрий Луценко заявил, что подпишет подозрение судьям Окружного административного суда г.Киева (ОАСК), если по делу будут предоставлены доказательные материалы, иначе будет…
Телеграф Телеграф  ·  29.07.19, 20:13 Горбатюк опровергает обвинения в свой адрес со стороны генпрокурора Луценко по делу о подозрениях судьям ОАСК.
Зеркало Недели Зеркало Недели  ·  29.07.19, 21:33 Генпрокурор пообещал подписать уведомления о подозрении судьям, если ему представят  доказательства и информацию о негласных следственных действиях.
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